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GÜL'DEN ŞEHİTLERE DUA

16 Temmuz 2017 Pazar 16:43
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Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Olçok Ailesinin fertleri ve kalabalık bir cemaat şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

GÜL'DEN ŞEHİTLERE DUA
15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen  Erol Olçok ve 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok, hakka yürüyüşlerinin seneyi devriyesinde Karacaahmet'teki mezarları başında dualarla yad edildi. Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Olçok Ailesinin fertleri ve kalabalık bir cemaat şehitlerin mezarlarını ziyaret ettiler. Şehit Erol Olçok ve şehit oğlu Abdullah Tayyip Olçok için kabirleri başında Yasin-i Şerif ve dualar okundu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül burada duygulu bir konuşma yaptı. Gül, "Burada oğlu ile birlikte yatan dava ve yol arkadaşımız Erol Olçok ve onun civanmert oğlu Abdullah Tayyip Olçok makamların en şereflisi olan şehitlik makamına nail olmuşlardır. Peygamber Efendimize komşu olacaklardır. Bu yüce makama erişmek ne büyük mutluluktur. Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip gibi, hain darbe girişiminde vatan, bayrak ve devletimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ömürler diliyorum." dedi.
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