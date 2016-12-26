GÜLAN GRUP'TAN 200 MİLYON LİRALIK “İKİNCİ EL“ YATIRIMI

İSTANBUL (AA) - Gülan Grup, ikinci el otomobil ticaret merkezi Otostat projesini 200 milyon liralık yatırımla Sancaktepe’de hayata geçirecek.

Otostat, otomotiv markalarının yetkili bayileri, ikinci el pazarında hizmet veren firmalar, galeriler ve otomobil tedarikçilerini bir arada toplayacak. Sancaktepe’de 130 bin metrekarede teras dahil 4 katlı bir kompleks olarak yapımına devam edilen ve 340 bağımsız birimden oluşan Otostat, 200 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek.

Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, otomobil sektöründe ihtisaslaşmanın önemini Otostat projesiyle ortaya koyacaklarını belirterek, “Burası otomobil dünyasının ekosisteminin oluşturulacağı bir otomobil yaşam merkezi olacak.” dedi.

Gülen, Otostat’ta müşterilerin ekspertizi yapılmış ikinci el araçlara kolay bir şekilde ulaşabileceğini, böylelikle otomobil ticaretinin, işletme giderlerinin en aza indirilmesiyle daha karlı, teknolojik ve modern koşullarda yapılacağını söyledi.



“İkinci el pazarı büyüyor”

Ziya Alp Gülan, ikinci el otomobil sektöründe büyük bir potansiyel olduğuna işaret ederek, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye’de 3 milyon 846 bin aracın el değiştirdiğini bildirdi. Geçen yıl 4 milyon 397 bin olarak gerçekleşen ikinci el satışlarının bu yılın sonunda yüzde 4 artacağı öngörüsünde bulunan Gülan, yılın ilk 10 ayında İstanbul’da 878 bin 262 ikinci el araç satışı gerçekleştiğini kaydetti. Bu dönemde sıfır araç satışında ise 282 bin 462 ile toplam satışların yüzde 48’inin sadece İstanbul’da yapıldığını belirten Gülan, “Satılan her bir sıfır kilometre araca karşın İstanbul’da 3,11 ikinci el satışı gerçekleşiyor. Bu oran Türkiye’de 6,57. Bu göstergeler, hem sıfır hem de ikinci el araçta İstanbul’un en büyük pazar olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.



Gülan, ikinci el satışlarının yüzde 50’sinin kişiden kişiye, yüzde 45’inin galeriler aracılığıyla, yüzde 5’inin de kurumsal firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“İkinci el pazarı sürekli büyüyor. Müşteri taleplerine göre bu ticaretin yeniden şekillenmesi gerekiyor. İkinci el araç satın almak isteyenler önce güvenceye ve çok çeşitliliğe dikkat ediyor. Otostat’ta satılan her araç bizim güvencemiz altında olacak. Ortak alım ve satım platformları oluşturacağız. Bu platformlarda herkes kendi ticaretini yapacak ama müşteri taleplerini kendisi karşılayamadığı zaman sistemdeki diğer firmalardan yararlanabilecek. Sistem içinde toptan alış ve satış modülünde bu talepler müşteriye 'yok' demeden belirlediğimiz standartlar dahilinde karşılanacak.”



"İkinci el ticareti tek çatı altında toplanacak"

Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gülan, dağınık ve elverişsiz koşullarda sürdürülen ikinci el otomobil ticaretini organize bir çatı altında toplayacaklarını bildirdi. İş yeri sahiplerinin normal şartlarda çok fazla elemanla yapacağı birçok işin Otostat’ta daha az çalışanla gerçekleştirileceğini belirten Gülan, "Firmalar Otostat’ta pazar trendlerini daha yakından takip edebilecek. Aynı zamanda örneğin arabasının hasarını, boyasını veya yaptırmak istediği bir başka işi dışarıya çıkmadan çözebilecek. Böylelikle sabit giderleri sıfırlanan firmalar yalnızca satışa odaklanacak. Diğer ayrıntılar ise sistem içinde çözülecek. Otostat’taki bu ekosistem dahilinde herkesin kazanacağı bir yapı oluşacak." ifadelerini kullandı. Komplesteki ünitelerin satışlarının yanında kiralamasının da yapılacağını kaydeden Gülan, "Otostat ayrıca son derece iyi bir yatırım aracı. Bir konut projesi 20 yıldan fazla bir sürede kendi amortismanını sağlarken, Otostat’ın ticari iş yerlerinde bu süre çok daha kısalacak. Bu açıdan bakıldığında Otostat projesinde bir iş yerine sahip olmak yatırımcısına büyük avantajların yanında, kısa sürede kazanç da sağlayacaktır. Otostat bünyesinde bulunan iş yerleri için kredili satışlar da yapılacak. Yaptığımız anlaşmalarla piyasa şartlarındaki en uygun faiz oranlarıyla, 120 aya kadar kredili satış imkanı sunulacak.” şeklinde konuştu.



2017'nin son çeyreğinde hizmete girecek

Verilen bilgiye göre, iş yerlerinin metrekare fiyatlarının 4 bin 500 ila 6 bin lira arasında değiştiği Otostat projesinin birinci etabı 2017'nin son çeyreğinde hizmete girecek. 2018 sonunda tamamlanacak kompleksteki iş yerlerinin yüzde 10’u şimdiden satılmış durumda.

Cafe ve restoranların yer aldığı sosyal alanları da içine alan bir atrium mantığı ile tasarlanan Otostat’ta, market, spor salonu ve oyun alanları da bulunuyor. Otostat'ta şehir dışından gelecek olanlar için toplantı salonlarının da yer aldığı 24 odalı bir otel de olacak.

Otostat’a gelenler aynı zamanda düzenlenecek müzayedelere de katılabilecek. Satılmak istenilen araçların tüm ekspertiz, bakım, onarım, kuaför ve fotoğraflama hizmetleri Otostat çatısı altında tamamlanacak ve satışı gerçekleştirilen araçlar Otostat garantisi kapsamı içinde olacak.

Otostat tarafından akıllı telefonlar için geliştirilen ortak yazılımla firmalar, diğer işyerlerindeki ikinci el stoklarını görüntüleyebilecek, toptan alım ve pazarlama imkanının yanında müşterilerinin isteklerini geri çevirmeyerek herkesin kazandığı bir sisteme dahil olacak.

Bin 200 araçlık otoparkıyla firmalara araç stoku yapma imkanı da sağlayan Otostat, güneş panelleri, kirli su atık ve dönüştürme tesisleri gibi çevre dostu unsurlarıyla da öne çıkıyor.

Otostat’ta ayrıca sigorta, finansman, noter ve ekspertiz hizmetleri, satışa sunulan ikinci el araçlara ait Otostat sertifikası, yedek parça ve aksesuar mağazaları, özel döner platformlu profesyonel fotoğraf stüdyosu, ses, görüntü ve VIP oto dekor servisleri, test sürüşü imkanı, araç stoklama alanları, otomobil kaporta, boya, mekanik ve lastik-rot balans servisleri, araç kiralama, oto kuaför hizmetleri, toptan alım ve pazarlama imkanı, elektrikli araçlar için şarj istasyonları, Go-Kart ve RC maket araba yarış pisti gibi imkanlar da bulunacak.

Otostat, Ataşehir-İstanbul Finans Merkezi'ne 8, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 17, Kadıköy minibüs yoluna 15, TEM Çamlıca gişelerine ise 4 kilometre mesafede bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı