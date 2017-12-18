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Grundig’ten Teknoloji Keyfi Yaşatan Yılbaşı Hediyeleri

Grundig, yeni yılda teknoloji keyfi yaşamak ve yaşatmak isteyenler için çok özel hediye önerilerinde bulunuyor. GSB 750 Multiroom Bluetooth Hoparlör, Multiroom özelliği sayesinde uygulamaya ihtiyaç duymadan tek tuşla 5 hoparlöre kadar çoklanabilme imkanı sunuyor. bu yılbaşının en ideal hediye seçenekleri arasında dikkat çekiyor.

Grundig’ten Teknoloji Keyfi Yaşatan Yılbaşı Hediyeleri

Grundig, yeni yılda teknoloji keyfi yaşamak ve yaşatmak isteyenler için çok özel hediye önerilerinde bulunuyor. GSB 750 Multiroom Bluetooth Hoparlör, Multiroom özelliği sayesinde uygulamaya ihtiyaç duymadan tek tuşla 5 hoparlöre kadar çoklanabilme imkanı sunuyor. bu yılbaşının en ideal hediye seçenekleri arasında dikkat çekiyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 15:46
5231 Okunma
Grundig’ten Teknoloji Keyfi Yaşatan Yılbaşı Hediyeleri

Grundig GSB 750 Bluetooth Multiroom Hoparlör
26 Watt RMS ses çıkış gücü bulunan Grundig taşınabilir hoparlör, bluetooth özelliği ile bu özelliği destekleyen cep telefonu, notebook, tablet gibi cihazlara bağlanarak mükemmel bir müzik keyfi yaşatıyor. 10 saat mobil kullanım süresi bulunan hoparlör, “Bluetooth Multiroom” özelliğiyle bir uygulamaya gerek duymadan 5 hoparlöre kadar tek tuşla çoklanabilme imkanı sağlıyor. Üründe bulunan aktif subwoofer sayesinde güçlü bas seslerinin net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Hoparlörün dahili mikrofonu ile konferans görüşmeler de yapılabiliyor. Üründe ayrıca 2.1 kanal ses, aux bağlantısı, deri taşıma bandı ve şarj azaldığında uyarı yapan ışıklı on/off düğmesi bulunuyor.

Ürün fiyatı:569 TL
Grundig VLX 7730 SP UHD Televizyon

Grundig VLX 7730 serisi UHD çözünürlüğe sahip olmasının yanında renkleri daha canlı ve gerçekçi gösteren HDR teknolojisini de barındırıyor. Smart özelliği sayesinde internet erişimi sağlıyor ve tüm online içeriklere ulaşmanıza imkan sağlıyor. Grundig VLX 7730, 4 farklı ekran boyutu seçeneğiyle yüksek teknolojiyi uygun fiyata sunuyor. Arçelik A.Ş. üretim kalitesi ve servis hizmetine sahip Grundig Televizyonlar 3 yıl garanti ile farklılaşıyor.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 18.12.2017 16:10
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