Grundig’ten Teknoloji Keyfi Yaşatan Yılbaşı Hediyeleri

Grundig GSB 750 Bluetooth Multiroom Hoparlör

26 Watt RMS ses çıkış gücü bulunan Grundig taşınabilir hoparlör, bluetooth özelliği ile bu özelliği destekleyen cep telefonu, notebook, tablet gibi cihazlara bağlanarak mükemmel bir müzik keyfi yaşatıyor. 10 saat mobil kullanım süresi bulunan hoparlör, “Bluetooth Multiroom” özelliğiyle bir uygulamaya gerek duymadan 5 hoparlöre kadar tek tuşla çoklanabilme imkanı sağlıyor. Üründe bulunan aktif subwoofer sayesinde güçlü bas seslerinin net bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Hoparlörün dahili mikrofonu ile konferans görüşmeler de yapılabiliyor. Üründe ayrıca 2.1 kanal ses, aux bağlantısı, deri taşıma bandı ve şarj azaldığında uyarı yapan ışıklı on/off düğmesi bulunuyor.



Ürün fiyatı:569 TL

Grundig VLX 7730 SP UHD Televizyon

Grundig VLX 7730 serisi UHD çözünürlüğe sahip olmasının yanında renkleri daha canlı ve gerçekçi gösteren HDR teknolojisini de barındırıyor. Smart özelliği sayesinde internet erişimi sağlıyor ve tüm online içeriklere ulaşmanıza imkan sağlıyor. Grundig VLX 7730, 4 farklı ekran boyutu seçeneğiyle yüksek teknolojiyi uygun fiyata sunuyor. Arçelik A.Ş. üretim kalitesi ve servis hizmetine sahip Grundig Televizyonlar 3 yıl garanti ile farklılaşıyor.