Groupama vizyon toplantısında tüm çalışanları ile bir araya geldi

Sigorta sektörünün önemli oyuncularından biri olan Groupama, gerçekleştirdiği Vizyon toplantısında tüm çalışanlarıyla bir araya geldi. “Gelecek Bizim Elimizde” konsepti ile 24 Mart Cumartesi Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen toplantıda, Groupama’nın hedefleri ve stratejisi paylaşıldı.

Bir dönüşüm yılı içerisinde olduklarını belirten Groupama Genel Müdürü Francis Desmazes gerçekleştirdiği konuşmada; “Bugün hepinizi burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Groupama geleceğe emin adımlarla yürüyor ve hedeflerimize ulaşmada her birimize büyük görevler düşüyor. Bu zamana kadar sigorta sektöründe birçok başarılı işe imzamızı attık, bundan sonraki süreçte de aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Teknolojinin her alanda giderek daha çok hayatın içine girdiği ve vazgeçilmez olduğu bu dönemde, müşterilerimize inovatif ve farklı ürünler sunarak büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Kurumun prensiplerini anlatan farklı renkte t-shirtlerin giyildiği günde, Kaan Sekban eğlenceli sunumları ve gerçekleştirdiği gösterisiyle tüm katılımcılara renkli bir gün yaşattı. Gala yemeği ve sahne showlarıyla dolu dolu geçen toplantıda, çalışanlara kıdem, stratejik proje, örnek rol model gibi farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı.