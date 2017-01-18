banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

GROHE AG’nin enerji yönetim sistemine onay

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:22
Bu haber 462 kez okundu

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğini temel marka değerleri olarak benimseyen GROHE AG, ISO 50001 standardına tam uyum sağlayarak, Enerji Yönetim Sertifikasyonu’nun sahibi oldu.

GROHE AG'nin enerji yönetim sistemine onay
Köklü deneyim ve uzmanlığına dayanan sürdürülebilirlik profilini iyileştirmeye devam eden GROHE AG, bu konudaki taahhüdünü çok sayıda ödül ve sertifikasyonla güçlendiriyor. Şirket son olarak ISO 50001 uyumlu enerji yönetim sistemine geçerek TÜV Nord tarafından gerçekleştirilen sertifika onay sürecini başarıyla tamamladı.

2020’de enerji verimliliğinde %20 artış hedefi
GROHE AG CEO’su Michael Rauterkus, şirketin Enerji Yönetim Sertifikasyonu sahibi olmasıyla ilgili değerlendirmesinde, “Enerji yönetim sistemimiz, iddialı hedeflerimize ulaşmamızda yüksek stratejik öneme sahip. Bu hedefler arasında, enerji verimliliğimizin 2020 yılına kadar 2013 düzeyine göre yüzde 20 artırılması da bulunuyor. Halihazırda yüzde 12’lik bir artış kaydetmiş bulunuyoruz ve kendini projenin başarıyla uygulanmasına adayan tüm çalışanlarımızın çabaları ile yüzde 20 hedefimize ulaşacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.

Enerji verimliliğindeki iyileştirmelerin güçlendirilmesi
GROHE, enerji yönetim sisteminin sertifikasyonu için düzenlenen enerji denetiminde mükemmel sonuçlar elde etti. Bir enerji yönetim sisteminin ISO 50001’e uyum sağlaması için tüm enerji giriş ve kullanımlarının yanı sıra şirketin toplam enerji tüketiminin de belgelendirilmesi gerekiyor. Denetçiler, mevcut enerji verimliliğini üretim çıktısı ve tüm ilgili süreçlerde harcanan enerji açısından değerlendiriyor. Onaylı bir enerji yönetim sistemi, denetim anındaki durumun basit bir resmini çekmenin ötesine geçerek enerji verimliliğinin sürekli ve sistematik bir şekilde iyileştirilmesini destekliyor. 

Şirket bu süreçte tüm zorunlu organizasyonel ve teknik tedbirleri hayata geçirdiği gibi mevcut süreçleri de spesifik enerji yönetim fonksiyonlarının eklenmesiyle geliştirdi. Gelecekteki iyileştirmeler de tüm lokasyonlardaki enerji verimliliği müdürlerinden oluşan ve aynı zamanda sistemin kurulumundan da sorumlu olan Enerji Ekibi tarafından sağlanacak. Bu durum, enerji yönetim sisteminin GROHE AG’nin merkezi birimleri ve dünya çapındaki tüm fabrikalarını kapsadığını gösteriyor. Bunu izleyen önemli adımlar arasında, enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknik tedbirlerin uygulanması, eğitim ve diğer uygun tedbirler yoluyla çalışanların konuya hassasiyetini artırmaya yönelik süregelen program ve en iyi uygulamaların paylaşımı da yer alıyor.


Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.