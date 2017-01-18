GROHE AG’nin enerji yönetim sistemine onay

Köklü deneyim ve uzmanlığına dayanan sürdürülebilirlik profilini iyileştirmeye devam eden GROHE AG, bu konudaki taahhüdünü çok sayıda ödül ve sertifikasyonla güçlendiriyor. Şirket son olarak ISO 50001 uyumlu enerji yönetim sistemine geçerek TÜV Nord tarafından gerçekleştirilen sertifika onay sürecini başarıyla tamamladı.



2020’de enerji verimliliğinde %20 artış hedefi

GROHE AG CEO’su Michael Rauterkus, şirketin Enerji Yönetim Sertifikasyonu sahibi olmasıyla ilgili değerlendirmesinde, “Enerji yönetim sistemimiz, iddialı hedeflerimize ulaşmamızda yüksek stratejik öneme sahip. Bu hedefler arasında, enerji verimliliğimizin 2020 yılına kadar 2013 düzeyine göre yüzde 20 artırılması da bulunuyor. Halihazırda yüzde 12’lik bir artış kaydetmiş bulunuyoruz ve kendini projenin başarıyla uygulanmasına adayan tüm çalışanlarımızın çabaları ile yüzde 20 hedefimize ulaşacağımızdan hiç şüphem yok” dedi.



Enerji verimliliğindeki iyileştirmelerin güçlendirilmesi

GROHE, enerji yönetim sisteminin sertifikasyonu için düzenlenen enerji denetiminde mükemmel sonuçlar elde etti. Bir enerji yönetim sisteminin ISO 50001’e uyum sağlaması için tüm enerji giriş ve kullanımlarının yanı sıra şirketin toplam enerji tüketiminin de belgelendirilmesi gerekiyor. Denetçiler, mevcut enerji verimliliğini üretim çıktısı ve tüm ilgili süreçlerde harcanan enerji açısından değerlendiriyor. Onaylı bir enerji yönetim sistemi, denetim anındaki durumun basit bir resmini çekmenin ötesine geçerek enerji verimliliğinin sürekli ve sistematik bir şekilde iyileştirilmesini destekliyor.



Şirket bu süreçte tüm zorunlu organizasyonel ve teknik tedbirleri hayata geçirdiği gibi mevcut süreçleri de spesifik enerji yönetim fonksiyonlarının eklenmesiyle geliştirdi. Gelecekteki iyileştirmeler de tüm lokasyonlardaki enerji verimliliği müdürlerinden oluşan ve aynı zamanda sistemin kurulumundan da sorumlu olan Enerji Ekibi tarafından sağlanacak. Bu durum, enerji yönetim sisteminin GROHE AG’nin merkezi birimleri ve dünya çapındaki tüm fabrikalarını kapsadığını gösteriyor. Bunu izleyen önemli adımlar arasında, enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknik tedbirlerin uygulanması, eğitim ve diğer uygun tedbirler yoluyla çalışanların konuya hassasiyetini artırmaya yönelik süregelen program ve en iyi uygulamaların paylaşımı da yer alıyor.





