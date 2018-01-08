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Grand Hyatt İstanbul’da romantik kutlama

Grand Hyatt İstanbul, romantizm seven sevgilileri 14 Şubat’ta büyülü bir atmosferle ağırlamaya hazırlanıyor. Hoş geldiniz kokteyli ile başlayan ve beş aşamadan oluşan akşam yemeği, Utku Yurttaş’ın piyanosu eşliğinde devam edecek.

Grand Hyatt İstanbul’da romantik kutlama

Grand Hyatt İstanbul, romantizm seven sevgilileri 14 Şubat’ta büyülü bir atmosferle ağırlamaya hazırlanıyor. Hoş geldiniz kokteyli ile başlayan ve beş aşamadan oluşan akşam yemeği, Utku Yurttaş’ın piyanosu eşliğinde devam edecek.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:06
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Grand Hyatt İstanbul’da romantik kutlama

Grand Hyatt İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü için romantizmle bezenmiş restoran ve konaklama menüleri sunuyor. 34 Restoranın usta şeflerinin Akdeniz ve Türk mutfağını temel alarak hazırladığı lezzetli alternatiflerin yer aldığı menüler ile sevgililer günü yemeği şölene dönüşüyor.

34 Restoran’da hoş geldiniz kokteyli ile başlayan ve beş aşamadan oluşan akşam yemeği canlı müzik ile devam edecek. Bu romantik yemeğe Henüz 7 yaşındayken keyboard ve sythesizer ile müziğe başlayan, Almanya’da Steinway Piyano Yarışması’nda birinci olan piyanist Utku Yurttaş’ın özel piyano dinletisi eşlik edecek. Grand Hyatt İstanbul’da Sevgililer Günü 2 kişilik akşam yemeği 475 TL.

Sonsuz aşkın tadını Grand Hyatt İstanbul’un sunduğu odada kahvaltı, köpüklü şarap, çikolatalı çilek, saat 16:00’da geç check-out’un dahil olduğu konaklama paketi 214 Euro + kdv. Sevgililer gününü Grand Hyatt İstanbul’un delüks odalarında geçirmek isteyenler rezervasyonlarını oteli arayarak yaptırabilecek.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 14:10
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