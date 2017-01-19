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Gözler Kalbin, Çevresi ise Güzelliğin Aynasıdır

19 Ocak 2017 Perşembe 17:13
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Gözler kalbin, gözlerin çevresi ise güzelliğinizin aynası ve en yakın arkadaşıdır. Yüzün en dikkat çekici bölümü olan gözlerimiz, yoğun iş temposu, yorucu şehir yaşamı gibi faktörler karşısında bitkin düşerek, yaşlı ve bitkin bir görünüm kazanmamıza neden olabiliyor.

Gözler Kalbin, Çevresi ise Güzelliğin Aynasıdır
 Göz kapağı sarkması, kaz ayağı çizgileri, göz altı torbaları gibi göz çevresi problemleri olduğumuzdan daha yaşlı görünmemize sebep olurken, yaşam kalitemizi de olumsuz etkileyebiliyor. Göz muayenesi kadar göz çevresi estetiğinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Dünyagöz Altinuzade Hastanesinden Op. Dr. Levent Akçay, ebeveynlere yaklaşan yarı yıl tatili döneminde çocuklarının göz sağlığı kadar, kendi göz sağlıklarını ve güzelliklerini aksatmamalarını öneriyor. Çocuklarda göz muayenesi özellikle yarı yıl tatili gibi belli dönemlerde büyük bir artış gösteriyor. Veliler, okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuklarının göz sağlığına ilişkin tüm muayenelerini yaptırıyor. Ebeveynlerin tatil dönemlerinde kendilerini de ihmal etmemelerini öneren Op. Dr. Levent Akçay, oküloplastik problemlerin (göz çevresi) estetik görüntünün yanı sıra, görme kalitesini de olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Pratik ve etkili yöntemlerle daha genç görünmek mümkün
Yüzün kaybolan canlılığını göz estetiğiyle yapılacak birkaç küçük dokunuşla geri kazanmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Akçay “Yaş ilerledikçe göz çevresindeki kas ve deri dokusu yerçekimiyle aşağı doğru sarkar. Bu durum göz etrafındaki yağ dokusunun fıtıklaşması ve gözün önündeki yağı tutan sağlam yapının gevşemesine neden olur. Göz ve göz çevresine yapılacak küçük estetik ve fonksiyonel operasyonlar ile bu problemlerden kurtulmak çok basit. Pratik ve etkili yöntemlerle en az 10 yaş daha genç görünebilirsiniz” diyor.

Sadece bir saatte kırışıklıklara veda ediliyor
Göz kapağı sarkması ve gözde hafif torbalanma gibi problemler sadece bir seans ile tedavi edilebiliyor. Thermage CPT radyofrekans tekniğiyle cilt altı kollojeninin yenilendiğini belirten Op. Dr. Levent Akçay “1 saat süren bir işlem ile göz çevresinde oluşan cilt kırışıklılarını yok edebiliyoruz. Oldukça kısa süren bu yöntemin etkisi ise 2 yıl kadar sürüyor”. Üst göz kapağı sarkmalarının görme alanını etkilediği vakalarda estetik operasyon yaptıklarını belirten Op. Dr. Levent Akçay, göz çevresine dair problemler ciddi bir boyutta ise Blefaroplasti cerrahisini uyguladıklarını söylüyor. Hasta bu cerrahi yöntem ile hiç olmadığı kadar dinç bir görünüme kavuşabiliyor.

Rutin bakımlar geçici düzelmeler sağlıyor
Kaş kaldırma ve kaz ayağı Botox uygulamalarını da sıklıkla yaptıklarına dikkat çeken Op. Dr. Akçay, öğle tatilinde bile yapılabilen bu tip uygulamaların kısa süre için etkili olduğunu, sadece 6 ay süren geçici bir düzelme sağladığını söylüyor. Alın ve dudak çevresinde oluşan derin kırışıklıklar ise dolgu maddeleriyle doldurularak istenilen ölçüde düzleştirilebiliyor.
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