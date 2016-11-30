GÖRMEZ YANGINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralılara ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yetkililerden bilgi alan Görmez, hastanede, yaralıların aileleriyle yaklaşık 10 dakika basına kapalı görüştü.

Görmez, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Adana'da büyük bir acıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Görmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle Aladağ'daki bütün kardeşlerimize, Adanalılara çok geçmiş olsun diyorum. Çocuklarımız için hep daha güzel, daha güvenli bir dünya hazırlamak gibi bir görevimiz var. Yüreğimizi dağlayan bu acıda hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabır diliyorum. Millet olarak bize düşen, bütün çocuklarımıza güvenli ortamlar, güvenli bir dünya kurmak. Allah bize bunu nasip etsin inşallah."

Anadolu Haber Ajansı