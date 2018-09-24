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Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık

Yeni sezonla birlikte ekran başına geçmeye başlayan dizi severler Google Arama Trendlerine damgasını vurdu.

Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık

Yeni sezonla birlikte ekran başına geçmeye başlayan dizi severler Google Arama Trendlerine damgasını vurdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:50
5177 Okunma
Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları arasında Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin, Avlu, Söz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bizim Hikaye ve Kızım dizileri ilk sıralarda yer aldı.

Google Arama Trendleri 17-24 Eylül 2018

  • Sonbahar ekinoksu
  • Çukur yeni sezon
  • Sedanur
  • Sen Anlat Karadeniz
  • Ufak Tefek Cinayetler
  • Aşure Günü
  • İstanbullu Gelin
  • Erkenci Kuşlar
  • Avlu
  • Aleyna Tilki
  • Söz yeni sezon
  • Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  • Demet Özdemir, Can Yaman
  • Teknofest
  • Konkordato nedir
  • İsmail Devrim
  • KYK yedek sonuçları
  • Bizim Hikaye
  • DGS sonuçları
  • İstiklal Marşı
  • Ferdi Merter
  • Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü
  • OVP, Berat Albayrak
  • Kızım dizisi
  • Enis Berberoğlu
  • Bir Zamanlar Çukurova
  • Merve Taşkın
  • Nobel Barış Ödülü
  • Gaziler Günü
  • Fahriye Evcen
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