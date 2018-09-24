Google’da en çok yeni dizi sezonunu aradık

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları arasında Çukur, Sen Anlat Karadeniz, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin, Avlu, Söz, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bizim Hikaye ve Kızım dizileri ilk sıralarda yer aldı.
Google Arama Trendleri 17-24 Eylül 2018
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