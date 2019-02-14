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Google, Sevgililer Günü’ne hazır

Kullanıcıların her an elinin altındaki kişisel yardımcısı Google Asistan, şimdi Sevgililer Günü’ne de hazır. Google Asistan Sevgililer Günü için hazırlanan şarkısıyla yüzleri güldürüyor.

Google, Sevgililer Günü’ne hazır

Kullanıcıların her an elinin altındaki kişisel yardımcısı Google Asistan, şimdi Sevgililer Günü’ne de hazır. Google Asistan Sevgililer Günü için hazırlanan şarkısıyla yüzleri güldürüyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:51
2005 Okunma
Google, Sevgililer Günü’ne hazır

Yılın geri kalanında da hava durumundan seyahate, yeme-içmeden eğlence ve müziğe kadar bilinmesi gereken pek çok konuda 7 gün 24 saat kullanıcılara yardımcı olan Google Asistan, bu güne özel hazırlandığı rap şarkıyı da içeren cevaplarıyla kullanıcıların beğenisini kazandı.

Google Asistan'ın 14 şubat şarkısını dinlemek için “OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle” demek yeterli.

Google Asistan’a Sevgililer Günü’nde yöneltilebilecek örnek soru ve cümleleri aşağıda bulabilirsiniz..

OK Google – Seni seviyorum

OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle

OK Google – Bu akşam ne yapıyorsun?

OK Google – Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?

OK Google – Sevgilim olur musun?

OK Google – Sevgililer Günü yaklaşıyor

OK Google – Bugün Sevgililer Günü

OK Google – Sevgililer Günün kutlu olsun

OK Google – Sevgililer Günü’nde ne yapabilirim?

OK Google – Sevgililer Günü’nden nefret ediyorum

OK Google – Aşk nedir?

OK Google – Beni sevdiğini söyle

OK Google – Sevgilin var mı?

OK Google – Sevgililer Günü’nü seviyor musun?

OK Google – Aşk ile ilgili ilginç gerçekler

Anahtar Kelimeler:
GoogleGoogle AsistanSevgililer GünüşarkıRap
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