Yılın geri kalanında da hava durumundan seyahate, yeme-içmeden eğlence ve müziğe kadar bilinmesi gereken pek çok konuda 7 gün 24 saat kullanıcılara yardımcı olan Google Asistan, bu güne özel hazırlandığı rap şarkıyı da içeren cevaplarıyla kullanıcıların beğenisini kazandı.
Google Asistan'ın 14 şubat şarkısını dinlemek için “OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle” demek yeterli.
Google Asistan’a Sevgililer Günü’nde yöneltilebilecek örnek soru ve cümleleri aşağıda bulabilirsiniz..
OK Google – Seni seviyorum
OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle
OK Google – Bu akşam ne yapıyorsun?
OK Google – Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?
OK Google – Sevgilim olur musun?
OK Google – Sevgililer Günü yaklaşıyor
OK Google – Bugün Sevgililer Günü
OK Google – Sevgililer Günün kutlu olsun
OK Google – Sevgililer Günü’nde ne yapabilirim?
OK Google – Sevgililer Günü’nden nefret ediyorum
OK Google – Aşk nedir?
OK Google – Beni sevdiğini söyle
OK Google – Sevgilin var mı?
OK Google – Sevgililer Günü’nü seviyor musun?
OK Google – Aşk ile ilgili ilginç gerçekler