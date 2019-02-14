Google, Sevgililer Günü’ne hazır

Yılın geri kalanında da hava durumundan seyahate, yeme-içmeden eğlence ve müziğe kadar bilinmesi gereken pek çok konuda 7 gün 24 saat kullanıcılara yardımcı olan Google Asistan, bu güne özel hazırlandığı rap şarkıyı da içeren cevaplarıyla kullanıcıların beğenisini kazandı.

Google Asistan'ın 14 şubat şarkısını dinlemek için “OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle” demek yeterli.

Google Asistan’a Sevgililer Günü’nde yöneltilebilecek örnek soru ve cümleleri aşağıda bulabilirsiniz..

OK Google – Seni seviyorum

OK Google – Sevgililer Günü rap şarkısı söyle

OK Google – Bu akşam ne yapıyorsun?

OK Google – Sevgililer Günü’nü kutluyor musun?

OK Google – Sevgilim olur musun?

OK Google – Sevgililer Günü yaklaşıyor

OK Google – Bugün Sevgililer Günü

OK Google – Sevgililer Günün kutlu olsun

OK Google – Sevgililer Günü’nde ne yapabilirim?

OK Google – Sevgililer Günü’nden nefret ediyorum

OK Google – Aşk nedir?

OK Google – Beni sevdiğini söyle

OK Google – Sevgilin var mı?

OK Google – Sevgililer Günü’nü seviyor musun?

OK Google – Aşk ile ilgili ilginç gerçekler