Google Chrome kullanıcılarına ESET koruması

Siber saldırılar, daha karmaşık ve tespit edilmesi zor hale geldikçe internette dolaşmak daha tehlikeli bir duruma dönüşüyor. Arama motoru üzerinden gelebilecek kötü niyetli uzantılar ve istenmeyen ayar değişikliklerine yönelik bir koruma programı başlatan Google, kullanıcılarını virüslerden korumak için antivirüs yazılım kuruluşu ESET ile işbirliğine gitti.

Rahatsızlık vermeden tarıyor ve tespit ediyor

Bu işbirliğinin kapsamında, zararlı yazılım tarayıcısı ve temizleme aracı olarak geliştirilen Chrome Cleanup, kullanıcının bilgisayarında şüpheli yazılım tespit ettiğinde kullanıcıyı uyarıyor ve kaldırmayı teklif ediyor. Chrome Cleanup tamamen arka planda çalışıyor. Kullanıcıya görünmüyor ve rahatsızlık vermiyor. Temizleme işlemi tamamlandığında da kullanıcıyı haberdar ediyor.

Google Chrome’un en son sürümüne dahil olan Chrome Cleanup için herhangi bir yazılım indirilmesi veya işlem yapılması gerekmiyor. Windows kullanıcıları için sunulan Chrome sürümünde yer alan Chrome Cleanup, varsayılan olarak geliyor ve bu kanal üzerinden gelebilecek virüslere karşı temel düzlemde koruma sağlıyor.

ESET, sürekli yenilenen tehditlere karşı

30 yıldır koruyucu teknolojiler geliştiriyor

“İnternet kullanımı herkes için kolay ve güvenli bir deneyim olmalı“ açıklamasını yapan ESET Teknoloji Müdürü (CTO) Juraj Malcho, “ESET son otuz yıldır, kullanıcıların teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarına ve çeşitli siber tehditleri azaltmalarına olanak tanıyan pek çok çözüm geliştirdi. Chrome Cleanup, kullanıcıların internetteki deneyimini olumsuz yönde etkileyebilecek istenmeyen yazılımları engelliyor ve temizliyor” bilgisini paylaştı.Basın Bülteni