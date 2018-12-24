Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018
- Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
- İstanbul’da deprem
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Metin Akpınar, Müjdat Gezen
- Ayşen Gruda
- Ekrem İmamoğlu
- Sarıkamış Harekatı
- Endonezya tsunami
- Bursa’da deprem
- Hulusi Akar, Özgür Özel
- Hubris sendromu
- Gamze Özçelik
- Ustura Kemal
- Mansur Yavaş
- Ahmet Telli
- Şahan Gökbakar
- Ayça Ayşin
- Mazhar Alanson
- Enflasyon
- Faruk Çolakoğlu
- Rojda Demirer
- Kubilay, Menemen Olayı
- 31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
- Tevfik Alparslan
- Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
- Doğu Ekspresi
- Fas, Maren Ueland
- Gülnur Aybet
- Google Asistan
- Mevlana