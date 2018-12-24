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Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.

Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018

Bilindiği gibi Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 17:04
32 Okunma
Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018

Google Arama Trendleri 17-24 Aralık 2018

  • Kış gündönümü, 21 Aralık, en uzun gece
  • İstanbul’da deprem
  • Asgari ücret ne kadar olacak?
  • Metin Akpınar, Müjdat Gezen
  • Ayşen Gruda
  • Ekrem İmamoğlu
  • Sarıkamış Harekatı
  • Endonezya tsunami
  • Bursa’da deprem
  • Hulusi Akar, Özgür Özel
  • Hubris sendromu
  • Gamze Özçelik
  • Ustura Kemal
  • Mansur Yavaş
  • Ahmet Telli
  • Şahan Gökbakar
  • Ayça Ayşin
  • Mazhar Alanson
  • Enflasyon
  • Faruk Çolakoğlu
  • Rojda Demirer
  • Kubilay, Menemen Olayı
  • 31 Aralık tatil mi, Yılbaşı tatili
  • Tevfik Alparslan
  • Burak Yamantürk, Özge Özpirinçci
  • Doğu Ekspresi
  • Fas, Maren Ueland
  • Gülnur Aybet
  • Google Asistan
  • Mevlana
Anahtar Kelimeler:
Arama TrendleriGoogle
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