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Gönüllü arama kurtarma ekipleri Bolu'da tatbikat yaptı

14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:27
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Bolu Aladağ'da kamp kuran İHH gönüllüsü 300 arama kurtarma uzmanı, aldıkları teorik eğitimin ardından arazi şartlarında tatbikat yaptı

Gönüllü arama kurtarma ekipleri Bolu'da tatbikat yaptı
BOLU (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak görev yapan 300 kişi, Bolu Aladağ'da arazi şartlarında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfının gönüllülerinden oluşan ve 25 farklı ilde faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri, Aladağ bölgesinde çadır kurarak kamp yaptı.

Gece kurdukları çadırlarda konaklayan 300 gönüllü, sabah ise arama kurtarma, dağcılık, arazide yön bulma, ilk yardım, harita  okuma ve güvenli arama yapma konularında eğitim aldı, tatbikatlar yaptı.

Senaryo gereği ekipler, ormanlık alanda piknik yapmaya gelen ailenin kaybolan 3 çocuğunu bulmaya çalıştı.

Hem harita okuma hem de arama kurtarma eğitimlerinde aldıkları bilgileri arazide test etme imkanı bulan gönüllüler, ormanlık alanda buldukları yaralıları kısa sürede sağlık ekiplerine teslim etti.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin arama kurtarma gönüllülerinin bulunduğunu ifade aktardı.

Aladağ'da 3 günlük tatbikat düzenlediklerini anlatan Sarımsakcı, "Tatbikatımıza, 25 ilden katılım oldu. 300 gönüllümüzle tatbikatımızı yapıyoruz. Temsili olarak pikniğe gelen bir ailenin 3 çocuğu ormanda kayıp oldu. Arkadaşlarımız 4 gruba ayrılarak bu çocukları bulmak için aramaya çıktılar." şeklinde konuştu

Sarımsakcı, İHH'nın tatbikatlarına ara vermeden devam edeceğini de belirterek, "İHH şu anda dünyanın 20 farklı bölgesinde sel, tsunami, deprem bölgesinde. Diğer ülkelerden önce oraya ulaştık. Çalışmalarımız devam ediyor. Allah vermesin ama ilimiz ve Türkiye deprem kuşağında. Dolayısıyla ekiplerimiz her an için olabilecek depreme ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak zorunda." dedi.

Tatbikata katılanlara her konuda eğitim verildiğini de sözlerine ekleyen Sarımsakcı, "Burada, öncelikle bütün ekipmanların tanıtımı yapıldı. Su altı dalış eğitimi verildi. Saha ve enkaz arama kurtarma eğitimleri ile ormanda arama kurtarma eğitimleri verildi. İhtiyaç olabilecek bütün arama kurtarma çeşitleri arkadaşlara uygulamalı olarak gösterildi." ifadelerini kullandı.




Anadolu Haber Ajansı
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