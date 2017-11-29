GONG ALBARAKA PORTFÖY’ÜN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI İÇİN ÇALDI!

Türkiye’deki 30 yıllık tecrübesiyle katılım bankacılığı sektöründe ilklerin öncüsü Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak 2015 yılında kurulan Albaraka Portföy, yatırım fonu kuruluşu ve yönetimi, yatırım danışmanlığı ve emeklilik fonu yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Albaraka Portföy Yönetimi’nin kurucusu olduğu Batışehir, One Tower ve Dükkân Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın borsada işlem görmesine ilişkin düzenlenen Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz, Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, Albaraka Türk Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükabacı ve çok sayıda davetli katıldı.

“BU FONLAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”



Törende konuşan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Albaraka’nın, uzun zamandır İslami finans alanındaki deneyimlerini bugün çok önemli ve yeni bir ürünle borsaya kazandırdığına işaret ederek bunun diğer portföy yönetim şirketlerine de örnek olması açısından kıymetli olduğunu vurguladı. Himmet Karadağ, “Gayrimenkul gibi önemli ve Türkiye ekonomisinde güçlü yeri olan bir sektörün ve ekonominin sürdürülebilir finansmanı için bugün Albaraka’nın borsaya kote edilen yeni gayrimenkul yatırım fonları çok büyük önem arz ediyor.



Üstelik bu fonlar, alanında benzersiz olması nedeniyle aynı zamanda inovasyon ödülünü de hak ediyor. Gayrimenkulün resmileştirilmesi, sermaye piyasalarında varlık göstermesi adına atılan bu adımlarla gerek katılım bankacılığına gerek borsaya bu yeni ürünleri getirdiği için Albaraka’ya tekrar teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarına, katılım camiasına ve borsamıza hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

ÜÇ GAYRİMENKUL YATIRIM FONUNUN BÜYÜKLÜĞÜ 1.1 MİLYAR TL



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ise törende yaptığı konuşmada, Albaraka Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın borsada yatırımcılara arz edilmesiyle likiditelerine önemli katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Melikşah Utku; “Yatırımcılar, Albaraka Portföy Yönetimi’nin gayrimenkul yatırım fonları Batışehir, One Tower ve Dükkan’ın katılım paylarına borsa üzerinden ulaşabilecek ve fiyatlarını anlık takip edebilecek. Fonlara konu olan üç projemiz toplam 1.1 milyar lira büyüklükte. Şu anda Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföy yöneticisi durumundayız. Bu girişimle birlikte ilk kez gayrimenkul yatırım fonları borsaya kote oluyor. Hatta borsa yatırım fonları dışında borsada işlem görecek ilk yatırım fonları da bu fonlar. O yüzden güzel bir kapı açtığımıza inanıyoruz. Biz bu mekanizmayı inşallah girişim fonları açısından da değerlendirmeyi düşünüyoruz”

BORSADA İŞLEM GÖREN İLK GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI



Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer ise şöyle konuştu: “Türkiye’de ilk defa bir gayrimenkul yatırım fonu borsada işlem görüyor ve fonlar Albaraka’nın kurduğu katılım bankacılığı prensiplerine uygun faizsiz fonlar. Toplam fon büyüklüğü 1 milyar 180 milyon TL olan, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım fonları bugün itibarıyla borsada işlem görmeye başlıyor. Nitelikli yatırımcı işlem pazarı da bugün ilk defa Albaraka’nın Gayrimenkul Yatırım Fonları ile işleme açılıyor.



Bugün işlem görmeye başlayan fonlarımızın biri Batışehir GYF, 295 bin pay sayısı ve 320 milyon portföy büyüklüğüne sahip. Ağırlıklı olarak konut olan 379 bağımsız bölüm içeriyor ve süreli bir fon olarak 10 yıllığına kuruldu. Bir Emlak Konut – Ege Yapı projesi olan Batışehir aynı zamanda uluslararası ödül de almış yaşayan bir marka projesi olarak dikkat çekiyor.



Diğer yatırım fonumuz Onetower GYF. Pay sayısı 395 bin ve portföy büyüklüğü ise 413 milyon TL olan bu fon ise yine süreli olup 7 yıl için kuruldu. Ankara’nın Çankaya Oran semtinde bulunan oldukça prestijli bir marka projesidir. Yine bu projemiz de yaşayan ve tamamlanmış bir projedir. Son projemiz ise 390 bin pay sayısı ve 402 milyon TL portföy büyüklüğü ile Dükkân GYF. İstanbul’da Basın Ekspress yolunda bulunan İstwest, Kartal’da bulunan Mai Residence ve bir Emlak Konut projesi olan Ataşehir’de bulunan Metropol olmak üzere ağırlıklı olarak ticari gayrimenkullerin yer aldığı, tamamlanmış marka projelerdir. Biz bu GYF ile sektöre borsa kanalıyla yatırım yapma ve portföy çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz.”

Yatırımcılar, Albaraka Portföy Yönetimi’nin gayrimenkul yatırım fonları Batışehir, One Tower ve Dükkân katılım paylarına borsa üzerinden ulaşabilecek ve fiyatlarını anlık takip edebilecek. Halen Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım fonu yöneticisi unvanını sürdüren Albaraka Portföy, gayrimenkul yatırım fonlarını borsada yatırımcılara arz ederek, likiditelerine önemli katkı sağlamayı hedefliyor.Basın Bülteni