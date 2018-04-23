Gökyüzünün yıldızları Antalya’da şov yapacak

Havacılık sektörünün küresel devlerini bir araya getirecek Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, 25-29 Nisan 2018 tarihlerinde turizmin başkenti Antalya’da düzenlenecek. Antalya ekonomisine de büyük katkı sağlayacak fuarda, 100’ü aşkın ülkeden 100 binin üzerinde uluslararası sektör profesyoneliyle toplamda 500 bin ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Başta Avrupa olmak üzere uluslararası havacılık şirketleriyle Avrasya pazarının arasında yeni bir köprü kuracak Eurasia Airshow’da havayolu şirketlerinden motor üreticilerine, parça tedarikçilerinden askeri platformlara kadar havacılık ekosisteminin tüm aktörleri yer alacak. Medyacity tarafından organize edilerek Türk Hava Yolları ana partnerliğinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olacak.

Dünya havacılığının yeni sahnesi Eurasia Airshow

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan bu dev organizasyonda ülkeler adına yapılacak milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterecek. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya’daki yeni sahnesi olacak Eurasia Airshow’da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımlarla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer alacak.

10 milyar dolarlık iş hacmiyle Avrasya’nın Antalya’daki gözdesi olacak

Türkiye gibi Avrasya bölgesi için de bir ilk olacak Eurasia Airshow ticari ve askeri havacılık sektöründe gerçekleşecek anlaşmalar, potansiyel uçak alımları ve uçak siparişlerinin yanında binlerce yabancı ziyaretçinin oluşturacağı turizm potansiyeliyle birlikte yaklaşık 10 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturacak. Antalya ekonomisine 200 milyon TL’lik bir katkı sağlayacak Eurasia Airshow fuarı Türk havacılık sanayisine de her yıl 100 milyon dolarlık ek sanayi oluşturacak. Fuar kapsamında 100’ü aşkın ülkeden 500 bin ziyaretçi ağırlanacak.



Airbus A350-1000 ilk kez Türkiye’ye geliyor

Bugüne kadar 30’dan fazla ülkede tanıtılan Eurasia Airshow’a, özellikle Rusya’dan yoğun bir katılım bekleniyor. Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getirecek Eurasia Airshow’da, 150 uçuş gösterisi gerçekleşecek ve dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye’ye gelecek.

Son dönemde özellikle Türkiye’nin savunma silahları envanterine dahil edeceği S400 füzelerinin maketleri de ilk kez fuarda sergilenecek. Yerli üretim olan Hürkuş ve Atak gibi hava araçları da dünya havacılık sektörünün vitrinine çıkacak.

İlk uçaklar geldi

Havacılığın zirvesinde yer alan ve Türkiye’de ilk kez görücüye çıkacak pek çok hava aracı da Eurasia Airshow’da yerlerini almaya başladı. AN-70 Antonov ve AN-178 Antonov uçakları da statik sergileme alanında yerlerini alan ilk uçaklar oldu. Son iki günü halka açık olacak fuarda Airbus A350-1000, Boeing 777F, MIG 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 ve daha birçok efsane uçak boy gösterecek.

Almanlar kıskandı, ILA Berlin’in tarihi değişti

Yıllardır Almanya’da Mayıs ayının sonu ya da Haziran ayının ilk haftalarında düzenlenen ILA Berlin Airshow, tarihinde ilk kez etkinlik takvimini değiştirerek Eurasia Airshow ile aynı tarihte düzenlenecek. Dünya havacılık otoriteleri tarafından kıskançlık ve kasıtlı bir davranış olarak değerlendirilen bu tutuma rağmen dünya havacılık sektörüne yön veren global markalarının neredeyse tamamı Eurasia Airshow’a katılmayı seçti.

25-29 Nisan 2018 tarihlerinde Medyacity organizatörlüğünde Antalya Uluslararası Havalimanı içinde gerçekleşecek Eurasia Airshow, toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 45 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı sunacak.