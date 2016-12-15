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Godiva’dan Göz Kamaştıran 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu

15 Aralık 2016 Perşembe 17:30
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Dünyanın en zarif el yapımı çikolatalarını 1926 yılından beri Belçika’dan tüm dünyaya ulaştıran Godiva’nın göz kamaştıran 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu, çikolata severleri masalsı bir yolculuğa davet ediyor.

Godiva'dan Göz Kamaştıran 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu
Yeni yıl kutlamalarına eşlik edecek enfes pralin çikolataları, trüfleri ve özel olarak tasarlanmış serisiyle Godiva’nın 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Godiva, Avrupa’nın klasiklerinden biri olan Yeni Yıl Keki Bûche de Noël geleneğini yenilikçi bir yaklaşımla yorumladı.  Godiva’nın Baş Çikolata Şefi Thierry Muret, Bûche de Noël’i modern bir tarifle yorumlayarak koleksiyon için üç yeni çikolata hazırladı: Chestnut Crème Bûche de Noël, Intense Dark Chocolate Bûche de Noël ve Mocha Crème Bûche de Noël, hepsi de kendi özgün hikayelerini anlatıyor.  

Koleksiyonun şık ambalajları Özbek asıllı Amerikalı tasarımcı Dinara Mirtalipova tarafından tasarlandı

Godiva’nın Yeni Yıl Koleksiyonu’nun ambalajlarını tasarlarken ilhamını Fındıkkıran Balesi’ndeki sihir ve şenlik ile beraber gelen festivallerden aldığını söyleyen ünlü tasarımcı Dinara Mirtalipova, şöyle konuştu: “Çocukluğumdaki büyülü Yeni Yıl anılarıma geri döndüm; nesilden nesile taşınan ışıltılı süsler, Tchaikovsky’nin Fındıkkıran Balesi’ndeki eşsiz müziği, fırından gelen güzel kokular, aile konuşmaları ve kahkahalar... Paketlerdeki zarif ve hayalperest balerinler kendiliğinden birer kutlamadır; tıpkı Godiva’nın tüm Yeni Yıl Koleksiyonu gibi”.

Godiva, 2017 Yeni Yıl Koleksiyonu ile yılbaşı sezonunu kış masallarını andıran bir dünya ile karşılıyor.
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