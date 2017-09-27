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GODİVA RAFLARA GİRDİ; PREMİUM ÇİKOLATA MARKETTE % 70 BÜYÜDÜ

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:00
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Godiva’nın marketler için özel olarak hazırladığı yeni çikolataları raflara girdiği dördüncü ayında premium çikolata pazarında lider oldu. pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan Godiva’nın istikrarlı büyümesinin devam edeceğini söyledi.

GODİVA RAFLARA GİRDİ; PREMİUM ÇİKOLATA MARKETTE % 70 BÜYÜDÜ

Mart ayında butik mağazalarında en çok tercih edilen Bitter, Karamelli ve Sütlü Fındıklı üç ürününü marketlere taşıyarak daha geniş kitlelerle buluşturan Godiva, premium çikolata segmentine girmesinden sonra pazardaki dördüncü ayında lider oldu.

Godiva, Türkiye’deki lansmanının dördüncü ayında en yakın rakibinin pazar payını ikiye katladı. Godiva’nın markete girmesinin ardından premium pazarın cirosu % 70 büyüdü ve premium çikolatanın marketteki payı 1,5 katına çıktı.

Yıldız Holding’in atıştırmalık ürünlerini 2016 yılında tek çatı altında toplayan pladis’in ilk global lansmanını Türkiye’de yaptıklarını ifade eden pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Godiva’nın ilk 6 aylık performansı hakkında şu bilgileri aktardı: “Temmuz ayı itibariyle satışlarda ciro hedefimizin % 77 üzerine çıktık. Godiva’nın 8000’i aşkın noktada market raflarına girmesiyle beraber markamızın bilinirliği yaklaşık 4 kat arttı. Godiva tükettiğini söyleyenler ise 6 katına çıktı. Kısacası, pazar verileri bize gösteriyor ki Godiva artık daha fazla biliniyor ve tüketiliyor. pladis Türkiye olarak Godiva’nın market için hazırlanan serisinin büyük bölümünün üretimini Türkiye’de üstleniyor ve buradan birçok ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz. 2021 yılına gelindiğinde Godiva’nın toplam satışlarının yarısının yeni market serisinden gelmesini amaçlıyoruz. Bu seri aynı zamanda pladis’in toplam çikolata satışlarının da yüzde 7’sini karşılayacak. İstikrarlı büyümemize ürün portföyümüzü genişleterek devam edeceğiz.”

Godiva’nın yeni market ürünleri Türkiye’den sonra Hollanda ve İngiltere raflarında…
Godiva, yeni market serisi “üç başyapıt” için Hollanda ve İngiltere’nin en önemli market zincirleri ile de anlaşma imzaladı. Godiva’nın Türkiye, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan, Hollanda ve İngiltere’de satışa sunulan serisi 2017 yılı sonuna kadar dünyada yaygınlaşmaya devam edecek.


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