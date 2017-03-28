GODİVA EN SEVİLEN ÜÇ BAŞYAPITI İLE RAFLARDA

Yıldız Holding’in atıştırmalık ürünlerini 2016 yılında tek çatı altında toplayan pladis, ilk dünya lansmanını Godiva için İstanbul’da yaptı. pladis, dünyanın en önemli premium çikolata markalarından biri olan Godiva’nın mağazalarında en çok tercih edilen Bitter, Karamelli ve Sütlü Fındıklı üç ürününü marketlere taşıyarak daha geniş kitlelerle buluşturdu. Godiva’nın yeni serisi Türkiye’de 8000’i aşkın perakende noktasında raflara girdi.





Godiva’nın Yıldız Holding bünyesindeki ikinci büyük atılımı

Godiva’nın yeni market serisinin lansmanında konuşan pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, markanın Yıldız Holding çatısı altında ikinci büyük atılımını gerçekleştirdiğini vurguladı. Buyurgan, şunları söyledi: “Godiva 10 yılda Yıldız Holding’in vizyonu ile gerçek anlamda global bir marka oldu. Öncelikle Çin, Ortadoğu ve Pasifik bölgesinde yeni pazarlara girdik. Butik sayısını 400’den 750’ye çıkardık. Örneğin, Godiva’yı bünyemize kattığımızda Çin’de hiç butiğimiz yoktu. 2009’da Çin’de 2 butik açtık. Bugün bu sayı 107’e çıktı. Keza Orta Doğu pazarında 9 olan butik sayımızı 43’e ulaştırdık. Japonya hala büyüyor. Buradaki Godiva butik sayımız 112’den 282’ye çıktı. Bu büyüme ile cirosunu da ikiye katlayarak 500 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar dolara taşıdık. Şimdi ikinci büyük atılımla Godiva’yı çok daha geniş ve yeni bir tüketici kitlesi ile buluşturmuş olacağız.”

Godiva’nın yeni market serisinin Türkiye ile eş zamanlı olarak Kuzey Amerika’da da satışa sunulduğunu ifade eden Buyurgan, önümüzdeki dönemde bu yeni serinin Suudi Arabistan, Çin ve İngiltere gibi pazarlarda da raflara gireceğini kaydetti.