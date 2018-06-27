Göçmen Börekçisi’nin 2018 hedefi 20 yeni şube

Göçmen Börekçisi yurt içi ve yurt dışındaki toplam 85 şubesine, 2018 sonuna kadar 20 yeni franchise daha ekleyerek, 105 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Franchise giriş bedelini 30 bin TL olarak belirleyen marka, bayi adaylarından royalty bedeli almıyor.

Gücünü üreten kadınlardan alan Göçmen Börekçisi, Türk yemek kültüründe önemli yeri olan böreği ABD’lilere de sevdirmek için ilk adımını attı. Markanın sahipleri İlker Can Dönmez ve Tanju Taner Dönmez, titiz fizibilite çalışmalarından sonra, perakende ve işletme danışmanlığı tecrübesiyle ABD’deki yatırımlarının önünü açacağına inandıkları Güney Demirci ve Mustafa Köten ile master franchise anlaşması imzaladı. Göçmen Börekçisi global pazarda “Tegtat By Göçmen Börekçisi” markasıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

Dördüncü ülkeye ilk etapta üç mağaza

Yurt içinde 15 ildeki 85 şubesinin yanı sıra yurt dışına yaptığı ihracatla tüketiciyle buluşan Göçmen Börekçisi, 2018 yılı içerisinde ABD’nin başkenti Washington DC'de üç “Tegtat By Göçmen Börekçisi” şubesi açacak.

Avrupa operasyonu da sürüyor

Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez ise “anne eli” lezzetiyle yaptıkları böreklerini bu yaz ABD’lilerin damak tadına ilk kez sunacaklarını ifade ederek 10 yıl içinde ülkede 40 mağazaya çıkmayı hedeflediklerini ekledi. Tegtat By Göçmen Börekçisi markasıyla sadece ABD değil Avrupa pazarına yönelik operasyonlarının da sürdüğünü belirten Dönmez, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan'da da yoğun franchise görüşmeleri yaptıklarını söyledi.