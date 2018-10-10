Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94621
ALTIN
230.970
DOLAR
6.0423
STERLİN
7.9795
EURO
6.9649
banner287

Göçmen Börekçisi Avrupalı oluyor

Göçmen Börekçisi Avrupalı oluyor

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
6430 Okunma
Göçmen Börekçisi Avrupalı oluyor

Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da büyüyen Göçmen Börekçisi, “anne eli” lezzetiyle hazırlanan ürünlerini İngilizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. ABD, Suudi Arabistan ve Kıbrıs’tan sonra büyüme stratejisini Avrupa’ya odaklayan Göçmen Börekçisi, İngiltere’nin Leicester şehrinde şube açarak hedefine giden ilk adımı atmış olacak.

On dört yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 50 metrekarelik bir dükkânda temelleri atılan Göçmen Börekçisi, bugün 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde günde 7-8 ton üretim gerçekleştiriyor. Yurt içi şube sayısını 80’e çıkartan ve 2018 yılı sonuna kadar 95 şubeye ulaşmayı hedefleyen Göçmen Börekçisi, yurt dışında da güçlenmeye devam ediyor. 

İngilizlerin meşhur 5 çayına lezzet katacak!
Yurt dışındaki yakın vadeli büyüme hedefini Avrupa’ya çeviren Göçmen Börekçisi, İngiltere’deki yatırımcılar ile master franchise anlaşması imzalayarak hedefine giden ilk adımı attı. İngilizlerin meşhur 5 çayı keyfi artık Göçmen’in Türkiye’de ürettiği kol böreği, gül böreği, su böreği gibi lezzetlerle zenginleşecek.
El yapımı lezzetlerini Suudi Arabistan’a da ihraç eden Göçmen Börekçisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez, geleneksel tatlarını tüm dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şu bilgileri verdi: "İngiltere'de yatırımcılarla master franchise anlaşması yaptık. İlk mağazamız Leicester şehrinde, Narborough Caddesi’nde açılacak. Beş yıllık süreçte yurt içi ve yurt dışında 10 ülkede 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa hedefimizde İngiltere'de üç yıl içinde 20 mağaza açmak yer alıyor." 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek
Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek
NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol
NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol
Yeni Ürün! Chupa Chups SKULL: Akılları Uçuran Lezzetiyle 3 Boyutlu Eğlence!
Yeni Ürün! Chupa Chups SKULL: Akılları Uçuran Lezzetiyle 3 Boyutlu Eğlence!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim