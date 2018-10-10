Göçmen Börekçisi Avrupalı oluyor

Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da büyüyen Göçmen Börekçisi, “anne eli” lezzetiyle hazırlanan ürünlerini İngilizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. ABD, Suudi Arabistan ve Kıbrıs’tan sonra büyüme stratejisini Avrupa’ya odaklayan Göçmen Börekçisi, İngiltere’nin Leicester şehrinde şube açarak hedefine giden ilk adımı atmış olacak.

On dört yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 50 metrekarelik bir dükkânda temelleri atılan Göçmen Börekçisi, bugün 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip tesisinde günde 7-8 ton üretim gerçekleştiriyor. Yurt içi şube sayısını 80’e çıkartan ve 2018 yılı sonuna kadar 95 şubeye ulaşmayı hedefleyen Göçmen Börekçisi, yurt dışında da güçlenmeye devam ediyor.

İngilizlerin meşhur 5 çayına lezzet katacak!

Yurt dışındaki yakın vadeli büyüme hedefini Avrupa’ya çeviren Göçmen Börekçisi, İngiltere’deki yatırımcılar ile master franchise anlaşması imzalayarak hedefine giden ilk adımı attı. İngilizlerin meşhur 5 çayı keyfi artık Göçmen’in Türkiye’de ürettiği kol böreği, gül böreği, su böreği gibi lezzetlerle zenginleşecek.

El yapımı lezzetlerini Suudi Arabistan’a da ihraç eden Göçmen Börekçisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez, geleneksel tatlarını tüm dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirterek şu bilgileri verdi: "İngiltere'de yatırımcılarla master franchise anlaşması yaptık. İlk mağazamız Leicester şehrinde, Narborough Caddesi’nde açılacak. Beş yıllık süreçte yurt içi ve yurt dışında 10 ülkede 200’ün üzerinde mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Avrupa hedefimizde İngiltere'de üç yıl içinde 20 mağaza açmak yer alıyor."

