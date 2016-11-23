Global, İtalya’da durmak bilmiyor

İtalya’daki yatırımlarına Mart ayında Venedik Kruvaziyer Limanı ile başlayan ve Eylül ayında ise Cagliari ve Ravenna yolcu limanlarını ekleyen GLİ, operasyonal yapısına, şimdi de Catania Yolcu Limanı ve Portovenere’de kruvaziyer yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren La Spezia Cruise Facility şirketini ekledi. Global Liman İşletmeleri, %100’üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla gerçekleştirdiği bu son anlaşmalar çerçevesinde Cagliari Yolcu Limanı’ndaki hisse oranını da arttırdı.



GLİ liderliğini 8 ülkede 14 limana taşıdı

Global Liman İşletmeleri’nin 2016’da gerçekleştirdiği büyümeden dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirten Global Yatırım Holding ve Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulları Başkanı Mehmet Kutman, “Catania, Cagliarı ve Revenna satın almaları ile GLİ, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ünvanını azimle korumuştur. GLİ’nin Asya Pasifik ve Akdeniz’deki güçlü varlığı, 7, 5 milyon yolcu ile Akdeniz’de %25’lik pay elde etmiştir. Ekibimizin müthiş çabası sayesinde portfolyomuzu 8 ülkede 14 limana çıkararak önemli bir dönüm noktasına imza attık” dedi.



“Büyüyen liman ağımızla sinerji yaratmaya devam edeceğiz”

Global Liman İşletmeleri CEO’su Emre Sayın da, “Venedik Kruvaziyer Limanı’nın satın alınmasının ardından, Catania, Cagliari, Revenna yolcu limanlarının da eklenmesi, şüphesiz ki GLİ’nin toplam pazar gücünü daha da yukarıya taşıdı ve 500.000’e yakın yolcu ile İtalya’daki varlığını genişletti. Dünyanın lider kruvaziyer limanı işletmecisi olarak üstün uzmanlığımızı kullanarak GLİ’nin büyüyen, genişleyen liman ağı ile sinerji yaratmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.