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Global ISS’den MG International Fragrance Company’e ziyaret!

Global ISS’den MG International Fragrance Company’e ziyaret!

16 Ağustos 2018 Perşembe 13:10
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Global ISS’den MG International Fragrance Company’e ziyaret!

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri’nden üst düzey iki isimi Gebze’de bulunan tesisinde ağırladı

Dünyanın en büyük yer, tesis ve yönetim hizmeti veren şirketlerinden ISS’in üst düzey iki yöneticisi MG International Fragrance Company’nin Gebze’de bulunan tesisini ziyaret etti. Avrupa Bölgesi’nden sorumlu CEO Jacob Götzsche ve Avrupa Bölgesi’nden sorumlu CFO Lars Beck’e Türkiye CEO’su Cavit Habib de eşlik etti. MG International Fragrance Company Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Gülçiçek ile birlikte tesisi gezen ekip tesisi çok beğendi ve oldukça etkilendi. Global yeni bir proje için bir araya gelen iki şirket ayrıca MG International Fragrance Company tarafından ISS’e özel olarak üretilecek ‘ISS Kurumsal Koku’ projesini de konuştu. Ekip daha sonra ISS çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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