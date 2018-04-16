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GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ BİR MİLAT OLACAK

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’nin (GEC18IST) resmi açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin teşrifleri ile 16 Nisan 2018 Pazartesi günü yapıldı.

GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ BİR MİLAT OLACAK

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’nin (GEC18IST) resmi açılışı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin teşrifleri ile 16 Nisan 2018 Pazartesi günü yapıldı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:16
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GLOBAL GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ BİR MİLAT OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verdiği mesajlarda ekonominin büyümesi için girişimci sayısının artmasının şart olduğunu iletip gençlere “girişimci olun” tavsiyesinde bulundu. İstanbul’un dünyanın dört bir yanından girişimcilerin işlerini kurup büyütebilecekleri bir şehir olduğunu belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, “Ülkemizin içinde ve yurt dışında sayısız defa elinde bir çanta ile yola çıkıp 5-10 yıl içinde ciddi cirolara ulaşan işletmeler kurmuş, ticaret ağları oluşturmuş insanlarımıza rastladım. İnsanlarımızın ruhunda zaten var olan bu girişimcilik mayasını doğru yöntemlerle çok daha büyük başarılara dönüştürmemiz gerekiyor. Biz aynı zamanda maalesef her işimizi el yordamıyla yapma, her şeyi sıfırdan inşa etme alışkanlığı olan da bir milletiz. Halbuki dünyada ve milletimizde her konuda olduğu gibi girişimcilik hususuna da ciddi bir birikim var. Bu birikimi değerlendirmeyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kongremizin bu bakımdan bir milat olacağına inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı uluslararası camiaya verdiği mesajda "İnsandan çekinmeyelim. Bütün bu girişimciliğin ruhunda ne var? İnsan var. Öyleyse girişimci insanlara ihtiyacımız var. Bu girişimci insanları el ele verip, yetiştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı’nın 24 saat girişimcilerin hizmetinde olduğunu ve girişimciliği desteklemek için kamunun çok cömert destekler verdiğini belirtti. Hükümetin girişimcilere finansman açısından da büyük kolaylıklar sağladıklarını ileterek böyle dünya çapında büyük bir zirvenin ülkemizde gerçekleşmesinden de büyük memnuniyet duyduğunu iletti.

Girişimcinin "ekonominin yüklemi" niteliğinde olduğunu, yüklem olmadan cümlenin kurulamayacağını vurgulayan Zeybekci, "Ben asıl girişimci olarak Cumhurbaşkanımızı görüyorum. O halde İstanbul’un halini görüp de girişimcilik ruhuyla ve anlayışıyla, o gözle bakarak İstanbul adına bir girişimcilikte bulunmuş ve İstanbul’u bu hale getirmiştir." diye konuştu.

Global Girişimcilik Kongresi Platform Başkanı Ali Sabancı da İstanbul’u girişimcilik merkezi yapmak için ilk büyük çalışmayı yaptıklarını belirterek, kongreye 170 ülkeden bin 100 delegenin katıldığını bildirdi. Sosyal ve ekonomik refah için girişimcilik ekosisteminin önemine dikkati çeken Sabancı, girişimcilik ekosisteminin ülkeler arasında prestij ölçütü haline geldiğini söyledi.

Refahın artması için girişimciliğin önemini vurgulayan Sabancı, şunları kaydetti:

"Girişimciliği mümkünse Ankara’da tek elden koordine edelim. Dünyanın bir çok ülkesinde girişimcilik ve inovasyon bakanlıkları var. Eğer biz bu işi tek elden koordine edebilirsek konuyu kurumsallaştırmış oluruz, konu artık kişilere bağlı olmaktan çıkar. Sayın Cumhurbaşkanım, mükerrerlikler azalır, verimlilik çoğalır."

Açılış konuşmalarının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımıza GEC18IST Organizasyon Komite Başkanı, GEC Başkanı, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, Endeavor Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır iki özel yapım tespih hediye etti.

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