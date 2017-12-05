Gizli servislerin kullanmayı sevdiği alan: UEFI

Cobb, sözlerini şöyle sürdürüyor: ”Bir sistemin UEFI'sine saldırmak, saldırganın tüm sistemin tam olarak kontrolünü sağlamasına neden olur. Yeniden başlatma ve/veya sabit sürücünün yeniden biçimlendirilmesine rağmen makine, yetkisiz erişimi gizlemeye devam eder.”

Sadece ESET’te UEFI tarayıcısı var



Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, tüm dünyada ve Türkiye’de 2018 yazılımlarını kullanıcıların dikkatine sundu. ESET, antivirüs endüstrisinde bir ilk olarak tüm yazılımlarına UEFI taramasını da ekledi.

ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımlarında ve kurumsal Endpoint yazılımlarında artık önyükleme bölümü de taranıyor. UEFI Tarayıcısı, UEFI bölümünü kontrol ediyor ve herhangi bir şüpheli etkinlik kaydedildiğinde kullanıcıları uyarıyor.

Risk altında mısınız?



Stephen Cobb’a göre bu kim olduğunuza bağlı: ”UEFI'yi istismar eden bir koda yatırım yapabilecek kadar kaynağa sahip; NSA, CIA veya diğer devlet kurumlarının bilgisayarına ilgi duyabileceği biri misiniz? Bu kendi yazdıkları veya satın alınmış bir kod olabilir. Bilgisayarınızı fikri mülkiyet ürünü geliştirmek, incelemek veya çalınmaya değecek başka şeyler üretmek için mi kullanıyorsunuz?Bu sorulardan herhangi birini olumlu olarak yanıtladıysanız, UEFI kötü amaçlı yazılımı ile karşılaşma riskinizin ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebilirim.”

Herhangi bir dijital cihazı çalıştırdığınızda, bir yerden başlaması gerekir ve bu ilk kod parçası genellikle aygıtta bir çipte saklanır. Firmware olarak anılan bu çip tabanlı koda eskiden BIOS deniyordu. Günümüzde BIOS'un yerini UEFI teknolojisi aldı.Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ya da Türkçe adıyla Birleştirilmiş Genişletilebilir Ürün Yazılımı Arayüzü, bir tür önyükleme işlevi görüyor ve cihazı başlatıp daha sonra görevi işletim sistemine devrediyor. İşte bu alanın geçmişte korumasız kaldığına dikkat çeken ESET Araştırmacısı Stephen Cobb, UEFI’nin gizli servisler için cazip olduğuna dikkat çekti: ”Önyükleme süreci, dijital aygıtlara izinsiz erişim konusunda uzmanlaşmış kişiler için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bunlar arasında siber suçlular, NSA ve CIA gibi kuruluşlar ve devletlere "gözetim araçları" satan özel şirketler sayılabilir. Hatırlayalım, bu yıl en büyük zararlı yazılım haberi WannaCry saldırısı oldu. WannaCry başta olmak üzere bazı fidye yazılımlarının çok hızlı şekilde yayılmasının bir nedeni de NSA tarafından geliştirilen ‘çok gizli’ bir UEFI açığının siber suçlular tarafından kullanılmış olmasıydı.”Basın Bülteni