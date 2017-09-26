Girişimcilerin yeni adresi Lonca Girişimcilik Merkezi

Bankacılık sektörü ile ortak çalışma alanlarındaki sektörler arası işbirliğinin en nadide örneklerinden biri olan Lonca Girişimcilik Merkezi’nde genç girişimciler, bu yolculukta mentorlar, danışmanlar, geçmiş dönem girişimciler, yatırımcılar, uzmanlar ve yurtdışı danışmanlardan oluşan mentor takımı ile ihtiyaç duydukları her konuda her zaman destek alabiliyor.

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, “Kuveyt Türk olarak bu yıl ilk defa farklı fikirlerinin yönlendirilmesini bekleyen gençlere destek olmak, onların projelerinin hayat bulmasını sağlamak amacıyla Hackathon’u düzenledik. Şimdi de yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayacak Lonca Girişimcilik Merkezi’ni hayata geçirdik. Geçtiğimiz ayki duyurumuz üzerine Lonca’ya bine yakın girişimci başvurdu. Jüri tarafından seçilen 10 projenin sahipleri çalışmalara hızlıca başladı” dedi.

Lonca Girişimcilik Merkezi hakkında bilgi veren İrfan Yılmaz, “Adını Selçuklu döneminde Anadolu’da esnaf ve zanaatkârların buluştuğu lonca teşkilatından alan girişimcilik merkezimizde usta-çırak ilişkisini mentorlar vasıtasıyla yaşatacağız. Lonca ile girişimcilere altı ay boyunca eğitim, danışmanlık, çok lokasyonlu kuluçka merkezi, hızlandırma programı, finansal yatırım desteği gibi birçok imkân sunacağız. Ayrıca Kuveyt Türk olarak Türkiye'de bankalar arasında bir ilke imza atarak startup ve teknoloji girişimcilerine özel ilk girişim sermayesi yatırım fonunu da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Törende konuşan Workinton CEO’su Pınar Massena ise 2017 yılının Haziran ayında Workinton bünyesindeki startupları daha efektif ve başarılı bir hale getirmek için Workinton Kuluçka Merkezi’ni açtıklarını belirterek, “Var olan ekosistemi daha teknik ve başarı odaklı hale getirip fikirleri yatırımcılarla buluşturacak bir yapıya taşıdık. Bu süreçte Kuveyt Türk ile yollarımız kesişti. Yaklaşık 30 yıldır reel sektöre destek veren Kuveyt Türk, yeni girişimlerin desteklenmesi için en uygun ortamın Workinton olduğuna karar verdi. Hızlı bir karar sürecinden sonra Lonca Girişimcilik Merkezi’nin açılmasına karar verildi. Workinton bünyesinde yer alan Kuluçka Merkezi ile startup ve girişimci ekosistemine uyumlu bir yapısı var. 6’lı mentor takımı danışmanlığını startup dünyasına kazandıran Workinton, Lonca’da da bu hizmeti sürdürecek” şeklinde konuştu.

Yeni fikirleri büyütüp geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmayı hedefleyen Kuveyt Türk, ilk fazını Workinton’la işbirliğine giderek hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kamuoyuna duyurdu. Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ve yüzlerce proje arasından seçilen 10 projenin tanıtımı Workinton Astoria Şubesi’nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Seçilen 10 startup, Lonca Girişimcilik Merkezi’nde teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerini, sürdürülebilir ve hızlı şekilde ticari faaliyete dönüştürmeye başladı.Basın Bülteni