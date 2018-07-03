"GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ" JACQUELINE BAKIR BRADER

Şanlıurfa Siverek’ten 1972 yılında Almanya’ya göç eden işçi bir ailenin beş çocuğundan biri olan Jacqueline Bakır Brader, 17 yaşında Almanya’da emlak sektöründe çalışmaya başladı. 20 yaşında kendi şirketini kurdu. Hedefi, binlerce aileyi ev sahibi yapmaktı. Yaşadığı ve iş hayatına atıldığı Wilhelmshaven kentindeki tarihi ‘Robert Koch Haus’ binasını satın alarak iş dünyasında adını duyurdu. Ardından çok sayıda inşaat projesine imza attı. 26 yıllık iş hayatının sonucunda gayrimenkul sektöründe Almanya’nın en başarılı girişimcileri arasında yerini aldı.

İnşaat gayrimenkul alım satımı, arsa ve restorasyon alımında faaliyet gösteren üç şirketin sahibi olan Jacqueline Bakır Brader, aynı zamanda bir yazar. Kanserle mücadelesini anlatan kitabıyla adından söz ettirdi. Girişimci iş kadını Jacqueline Bakır Brader, ‘sosyal sorumluluk projelerini’ de hayatının bir parçası haline getirdi. Sakat doğan çocukların rehabilitasyonu için çalışmalar yapıyor.

Jacqueline Bakır Brader, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Şu anda Berlin’de 2 tane, Hamburg'da 1 tane olmak üzere toplam 3 projemiz var. Bu projelerimizi bitirip yeni projelere başlamayı planlıyoruz” dedi.

