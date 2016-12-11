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Giresun'da hamsinin fiyatı 5 liraya geriledi

11 Aralık 2016 Pazar 18:11
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Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Barınağı Derneği Başkanı Kara:- "Şu anda Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Bugünlerde tonlarca hamsi avlanıyor"

Giresun'da hamsinin fiyatı 5 liraya geriledi
GİRESUN (AA) - Giresun Merkez Üçkayalar Balıkçı Barınağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kara, son günlerde avı bollaşan hamsi fiyatının 5 liraya düştüğünü söyledi.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ve kasım aylarının hamsi avının istenildiği gibi gitmediğini belirtti.

Aralık ayının ilk günlerinde de kendisini göstermeyen hamsiden umutlarının iyice tükenme noktasına geldiğini ifade eden Kara, "Havaların soğumasıyla hamsi yeniden ortaya çıktı. 3-4 gündür hamside çok ciddi bolluk yaşanıyor. Artan avın da etkisiyle fiyatlar hızla düşüş gösterdi. Hafta başında 10 ile 15 lira arasında olan hamsi fiyatı, bugün 5 liraya inmiş durumda." dedi.

Kara, artan hamsi avının balıkçılar kadar ucuzlayan fiyatıyla vatandaşın da yüzünü güldürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu anda Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Bugünlerde tonlarca hamsi avlanıyor. Bu durum kötü sezon geçiren balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar kadar balığın fiyatının da düşmesi Karadeniz insanını sevindirdi. Bölge insanı uygun fiyata yeniden hamsi yeme fırsatı yakaladı. Hava şartları bu şekilde sürdüğü takdirde hamsi bolluğunun devam edeceğini tahmin ediyoruz."

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