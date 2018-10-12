Giovane Gentile’den kusursuz takımlar

Erkeklerin her dönemdeki olmazsa olmazlarından takım elbiseler, Giovane Gentile tasarımcıları tarafından yeniden yorumlanıyor.

Takım elbiseleriyle standartlara meydan okuyan Giovane Gentile, kış mevsiminin anahtar parçalarını sizin için tasarlayarak duruşunuzdaki özgüvenin adı oluyor. Takım elbiseleriyle klasik stili rahatlıkla buluşturan Giovane Gentile, detaylı işçilikle hazırlanan kumaş ve kesimleriyle de modayı yakından takip eden beylerin beğenisini kazanıyor. Gömlek ve Trikolarla da rahatlıkla kombinlenen takım elbiseler, vücuda oturan formlarıyla Giovane Gentile’nin tasarıma olan bakış açısını kanıtlıyor.

Tüm gözler üzerinizde…

Koleksiyonun anahtar detayı düğmeler, takım elbiselere hareket katıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da şıklığıyla gözleri üzerine çekmek isteyen tüm centilmenleri Giovane Gentile, mağazalarına davet ediyor.

