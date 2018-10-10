Giovane Gentile’den ekonomiye destek için yüzde 20 indirim

Sürdürülebilir bir ekonomi için son dönmede ülkemizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden 81 milyonun kenetlenerek gelebileceğine inandıklarını söyleyen Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, ülkemizin sahip olduğu potansiyelinin farkında olduklarını söyledi.

Bu bakış açısına inanan bir kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı desteklediklerinin altını çizen Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, Giovane G.’ ve ‘Giovane Gentile’ markalı ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını söyledi. Şenoğlu, “Yaşanan tüm girdi maliyetlerimizin artmasına rağmen takipçilerimizin karşısına açıklanan ‘asgari yüzde10 indirim’in üzerinde bir indirim oranı ile çıkıyoruz. Ercem Tekstil A.Ş. olarak, programa tam destek veriyoruz ve ekonomideki gidişatın olumlu yönde kırılmasına, tüketicilerimizin satın alma güvenine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için doğru politikalarla sanayimizi güçleneceğine inandıklarını söyleyen Şenoğlu, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracata yönelik çalışmaya odaklanmamız gerektiğinin altını çizdi.

