Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
94621
ALTIN
230.970
DOLAR
6.0423
STERLİN
7.9795
EURO
6.9649
banner287

Giovane Gentile’den ekonomiye destek için yüzde 20 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı 'Enflasyon ile mücadele planı' kapsamında şirketlerden istediği yüzde 10 oranında indirim çağrısına Giovane Gentile’den de destek geldi. Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, “Ercem Tekstil A.Ş. olarak program çerçevesinde, bünyemizde olan ‘Giovane G.’ ve ‘Giovane Gentile’ markalı ürünlerimizde bugünden itibaren yüzde 20 İndirim uygulama kararı aldık” dedi.

Giovane Gentile’den ekonomiye destek için yüzde 20 indirim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı 'Enflasyon ile mücadele planı' kapsamında şirketlerden istediği yüzde 10 oranında indirim çağrısına Giovane Gentile’den de destek geldi. Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, “Ercem Tekstil A.Ş. olarak program çerçevesinde, bünyemizde olan ‘Giovane G.’ ve ‘Giovane Gentile’ markalı ürünlerimizde bugünden itibaren yüzde 20 İndirim uygulama kararı aldık” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
4431 Okunma
Giovane Gentile’den ekonomiye destek için yüzde 20 indirim

Sürdürülebilir bir ekonomi için son dönmede ülkemizin karşı karşıya olduğu sıkıntılı günlerin üstesinden 81 milyonun kenetlenerek gelebileceğine inandıklarını söyleyen Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, ülkemizin sahip olduğu potansiyelinin farkında olduklarını söyledi. 
Bu bakış açısına inanan bir kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı desteklediklerinin altını çizen Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, Giovane G.’ ve ‘Giovane Gentile’ markalı ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulama kararı aldıklarını söyledi. Şenoğlu, “Yaşanan tüm girdi maliyetlerimizin artmasına rağmen takipçilerimizin karşısına açıklanan ‘asgari yüzde10 indirim’in üzerinde bir indirim oranı ile çıkıyoruz. Ercem Tekstil A.Ş. olarak, programa tam destek veriyoruz ve ekonomideki gidişatın olumlu yönde kırılmasına, tüketicilerimizin satın alma güvenine katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Sürdürülebilir ekonomik büyüme için doğru politikalarla sanayimizi güçleneceğine inandıklarını söyleyen Şenoğlu, Ar-Ge, üretim, istihdam ve ihracata yönelik çalışmaya odaklanmamız gerektiğinin altını çizdi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek
Yıldız Holding’den Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na destek
NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol
NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol
Yeni Ürün! Chupa Chups SKULL: Akılları Uçuran Lezzetiyle 3 Boyutlu Eğlence!
Yeni Ürün! Chupa Chups SKULL: Akılları Uçuran Lezzetiyle 3 Boyutlu Eğlence!
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim