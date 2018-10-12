Giovane Gentile yeni mağazasını İstanbul Bağdat Caddesinde açtı

‘Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla erkek giyiminde fark yaratan Giovane Gentile, 12 Ekim Cuma günü açılışı gerçekleşen yeni mağazası İstanbul Bağdat Caddesi’nde 2018/19 Sonbahar-Kış sezon tanıtımını gerçekleştirdi.
Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Sinan Akçıl, Baha ve İlker İnanoğlu’nun yanı sıra cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimleri katıldı. Cemal Şenoğlu’nun sezonun trendlerini aktardığı davette, birbirinden şık modellerden oluşan koleksiyon davetlilerden tam not aldı.
Sonbahar-Kış koleksiyonunda, gecenin karanlığı ve koyu renklerin gücü birleştirdiklerini söyleyen Cemal Şenoğlu, rahatlatıcı koyu renkler, doğal görünüm, Retro, mimari ve jakar desenleri teknolojik kumaşlar ile birleştirdiklerinin altını çizdi. Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, “Tasarımcılarımızın orijinal fikirleri, geniş kumaş seçenekleri, kombinasyonlarımızdaki çeşitlilik ve zengin renk yelpazesi ile sizlere büyülü bir sonbahar kış sezonunun kapılarını açıyoruz” dedi.
Farklı tarzlara yönelik ürünler sunan Giovane Gentile, şehirli beylerin giyim alışkanlığını yeniden tanımlıyor. 17 yıldır takipçilerini dünya modasıyla buluşturmayı misyon edinen Giovane Gentile, erkek modasını yakından takip etmeye ve öncü olmaya devam ediyor.