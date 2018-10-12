Giovane Gentile yeni mağazasını İstanbul Bağdat Caddesinde açtı

Stil sahibi erkeklerin tercihi Giovane Gentile, bu sezonda da tasarımlarıyla gönülleri fethetmeye hazırlanıyor. 'Sonbahar Kış Koleksiyonu'nu yeni mağazası İstanbul Bağdat Caddesi’nde görücüye çıkaran marka, birbirinden şık modellerden oluşan koleksiyonuyla sektöre farklı bir açıdan baktığını kanıtlıyor. Sinan Akçıl, Baha ve İlker İnanoğlu‘nun yanı sıra cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen lansmanda Giovane Gentile, iddialı tasarımlarıyla her zaman olduğu gibi yine beğeni topladı.