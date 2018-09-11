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Giovane Gentile, inovatif ürünleri ile sonbahara hazır

Erkek modasının manifestosunu yeniden yazan Giovane Gentile, su itici ‘noW’ kumaşlarla tasarlanan trençkot koleksiyonuyla beyleri rüzgar ve yağmurdan koruyor. Sonbahar yağmurlarına hazırlıksız yakalanan beylerin şıklığından taviz vermeden güne devam edebilmelerini sağlayan trençkotlar, Giovane Gentile mağazalarında erkeklerin beğenisine sunuluyor.

Giovane Gentile, inovatif ürünleri ile sonbahara hazır

Erkek modasının manifestosunu yeniden yazan Giovane Gentile, su itici ‘noW’ kumaşlarla tasarlanan trençkot koleksiyonuyla beyleri rüzgar ve yağmurdan koruyor. Sonbahar yağmurlarına hazırlıksız yakalanan beylerin şıklığından taviz vermeden güne devam edebilmelerini sağlayan trençkotlar, Giovane Gentile mağazalarında erkeklerin beğenisine sunuluyor.

11 Eylül 2018 Salı 15:34
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Giovane Gentile, inovatif ürünleri ile sonbahara hazır

Teknolojiyle modayı birleştiren Giovane Gentile, sonbahar yağmurlarını su itici ‘noW’ kumaşlarıyla karşılıyor. Giovane Gentile, 2018/2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içerisinde gerçek bir klasik olan ve zamansız modanın en iyi temsilcisi trençkotları, birbirinden farklı modelleriyle sunuyor.

Giovane Gentile’nin özel tasarıma sahip trençkotları, sonbaharın rüzgarlı ve yağmurlu günleri için iyi birer yardımcı oluyor. Teknoloji kullanılarak yeniden yorumlanan yün kumaşlar, su itici apre özelliğiyle beylerin yağmur gibi dış etkenler karşısında ıslanmamalarını sağlıyor. Sonbaharda konforundan vazgeçmek istemeyenler için Elestan özeliğiyle trençkotları zarafet ile buluşturan Giovane Gentile, gün içerisinde yaşanabilecek küçük kazaları önemsiz hale getiriyor. Yeni gelen mevsimin tüm dinamiklerini kumaşlarıyla absorbe eden 
Giovane Gentile, günün her saatinde beylerin şıklıklarından ödün vermemesini sağlıyor. Stil sahibi erkeklerin hayatında ihtiyaç duyduğu her ayrıntıyı koleksiyonlarına yansıtan Giovane Gentile, erkeklerin tercihi olmaya devam ediyor.

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