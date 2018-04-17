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Giovane Gentile ile dinamik bir siluet

Yeni gelen mevsimin heyecanını ve sıcaklığını sentetik unsurlardan uzak, doğal, hafif, güçlü ve esnek süet ceketlerle buluşturan Giovane Gentile, yoğun iş temposundaki beylerin stiline güç katıyor.

Giovane Gentile ile dinamik bir siluet

Yeni gelen mevsimin heyecanını ve sıcaklığını sentetik unsurlardan uzak, doğal, hafif, güçlü ve esnek süet ceketlerle buluşturan Giovane Gentile, yoğun iş temposundaki beylerin stiline güç katıyor.

17 Nisan 2018 Salı 13:30
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Giovane Gentile ile dinamik bir siluet

5Giovane Gentile, ılık bahar günlerinin kurtarıcısı süet ceketleriyle moda trendlerini yeniden yorumluyor. 
Mevsiminin anahtar parçalarından olan süet ceketleriyle Giovane Gentile, konforuna öncelik veren beylerin beklentilerini tam anlamıyla karşılıyor.  Mevsimin vazgeçilmezlerinden olan süet ceketler, beylerin günün her anına adapte olmalarına yardımcı oluyor. 

Kuzey esintilerini anımsatan mavi, kahverengi tonlardan siyaha kadar değişen renk yelpazesinde parlak, karaktaristik özelliği ile güçlü duruş sergileyen süet ceketleriyle Giovane Gentie, erkeklerin vazgeçilmezi oluyor. 

Ercem Tekstil hakkında: Perakende sektöründe edindiği bilgileri kalite anlayışını ve müşteri beklentilerini tasarladığı dünya trendlerine uygun koleksiyonlarla birleştiren Ercem Tekstil, 2005 yılında Giovane Gentile Limited Edition markasına entegre Giovane G. Designers markasını da üretimine katarak tüm erkek trendlerini tek çatı altında, tüm mağazalarında birleştirdi. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika da birçok konsept mağaza dışında, aynı zamanda yüzlerce corner mağazalarda koleksiyonlarını tüketiciler ile buluşturmaktadır.   Tamamen müşteri odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, kendi özgün tasarımlarını üreten alanında uzman tasarımcılarla çalışmalarını yürütmekte ve müşterilerinin beğenisine sunmaktadır.
 

Son Güncelleme: 17.04.2018 14:27
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