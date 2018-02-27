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Giovane Gentile'den kışa sıcak bir dokunuş

Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla erkek giyiminde fark yaratan Giovane Gentile, özel tasarım ve dikimleriyle kendi modasını yaratan erkeklerin markası olmaya devam ediyor. Geçmişten geleceğe erkeklerin olmazsa olmazı kış klasiklerini güncel materyaller ile yeniden yorumlayan Giovane Gentile, cesur bir ruha sahip, zamansız ve her stile uygun montları ile şıklığınızı tamamlamanıza eşlik ediyor.

Giovane Gentile'den kışa sıcak bir dokunuş

Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla erkek giyiminde fark yaratan Giovane Gentile, özel tasarım ve dikimleriyle kendi modasını yaratan erkeklerin markası olmaya devam ediyor. Geçmişten geleceğe erkeklerin olmazsa olmazı kış klasiklerini güncel materyaller ile yeniden yorumlayan Giovane Gentile, cesur bir ruha sahip, zamansız ve her stile uygun montları ile şıklığınızı tamamlamanıza eşlik ediyor.

27 Şubat 2018 Salı 14:54
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Giovane Gentile'den kışa sıcak bir dokunuş

Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla erkek giyiminde fark yaratan Giovane Gentile, özel tasarım ve dikimleriyle kendi modasını yaratan erkeklerin markası olmaya devam ediyor. Geçmişten geleceğe erkeklerin olmazsa olmazı kış klasiklerini güncel materyaller ile yeniden yorumlayan Giovane Gentile, cesur bir ruha sahip, zamansız ve her stile uygun montları ile şıklığınızı tamamlamanıza eşlik ediyor.

Kışın sert rüzgarlarının estiği bu günlerde soğukların ve yağmurların kurtarıcısı montlar ve kabanlar, Giovane Gentile’nin tasarımlarıyla erkeklere benzersiz bir şıklık vadediyor.
Kışın romantizmi için…



Tasarımındaki ince detaylarıyla kapılarını aralayan Giovane Gentile’nin montları ve kabanları, kaliteli kumaşları ile görünümünüze sofistike bir hava katıyor. Yüzde 50 kaşmir ve yüzde 50 yün karışımlı kumaşlardan tasarlanan montlar ve kabanlar, fit duruşu ile stil sahiplerinin gözdesi oluyor. Mikro slikon elyaf dolgulu kruvaze montlarıyla yağmurun romantizmini doyasıya yaşamaya da eşlik eden Giovane Gentile, kaz tüyü dolgulu kaptione montlarıyla içinizi ısıtıyor.

Kuzey esintilerini anımsatan mavi, kahverengi tonlardan siyaha kadar değişen renk yelpazesinde parlak, karaktaristik özelliği ile güçlü duruş sergileyen mont ve kabanlarıya Giovane Gentile, erkeklerin vazgeçilmezi oluyor. 

Son Güncelleme: 27.02.2018 15:20
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