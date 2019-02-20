GetirYemek hizmete açıldı

Kişiye özel hizmet ile yemek siparişi sektörüne yeni bir soluk getiren uygulama, yemeğin dakikalar içinde kullanıcılara sıcak sıcak teslim edilmesini sağlıyor. Bin ürünü ortalama 10 dakikada kullanıcılarına ulaştıran ve kendini sürekli geliştiren Getir, uygulama içinde yer alan ‘GetirYemek’ seçeneği ile market ürünleri haricinde artık yemek de getiriyor. GetirYemek’te siparişler birleştirilmiyor ve her bir sipariş ayrı teslimatta kullanıcısına ulaştırılıyor. Kullanıcılar, yalnızca Getir kuryelerinin getirdiği siparişlerini en kısa sürede teslim alırken, özel izolasyona sahip ‘Thermobox’ sepetlerde taşınan yemekler sıcaklıklarını koruyor. Sipariş durumunun canlı olarak takip edilebildiği uygulamada kullanıcılar, harita üzerinden siparişlerinin kendisine ne zaman ulaşacağını da anlık olarak izleyebiliyor. 7 Şubat’ta hayata geçen GetirYemek’e 1000’in üzerinde restoran iş ortağı oldu. 2000 kişilik ekibiyle hizmet veren Getir, yeni girişimiyle 500’ün üzerinde kişiye de istihdam sağladı. Getir Kurucusu Nazım Salur: “Dünyada örneği olmayan uygulamamız Getir ile yepyeni bir girişime daha imza attığımız için çok mutluyuz. Halkımıza kaliteli hizmet için her gün daha fazla çalışarak, yemeklerini Getir güvencesi ile 7/24 kullanıcılarımıza ulaştıracağız. Yüzde yüz Türk girişimi olarak halkımıza ve teknolojimize güvenimiz tam. Getir ile daha önce yapılmamış bir sistemi hayata geçirmiştik şimdi 3,5 yıldır uzmanlaştığımız alanda yeni bir girişim ile kullanıcılarımızın hayatını daha da kolaylaştıracağız. Sahip olduğumuz kalite ve güven anlayışıyla zamanla yarışan İstanbulluları 7/24 sıcak yemek ile buluşturacağız. Kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vererek hızımızı yemek alanında da göstermeyi hedefliyoruz. 2018 yılında elde ettiğimiz başarıları 2019 yılında artırıp kullanıcılarımızın memnuniyeti için daha çok çalışacağız. Halkımızın standartlarını yükseltip onları mutlu edebildiğimiz için çok gururluyuz” dedi. Getir 2018’de neler yaptı? 2018 yılında 5 milyon sipariş ile geçen yıla göre 2.6 kat büyüyen Getir, cirosunu da 300 milyon TL’ye yükseltti. 700’ü aşkın motosiklet ve 250 adet araç filosu ile İstanbul nüfusunun yüzde 95’i hizmet alanına giren uygulama, bayilik anlaşmalarıyla da istihdam oranını ikiye katladı. 2019 yılında yüzde 150 oranında büyüme hedefleyen Getir, cirosunu da 2 kat artırmayı planlıyor. Ülkeden kazandığını ülkeye yatırıyor “Milli Takımların Suyu Kuzeyden”

Getir’in kendi su markası Kuzeyden ile spora olan destek bu sene de hız kesmedi. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol milli takımların yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu ve voleybol milli takımlara da sponsor olan Kuzeyden, milli sporcularımıza su desteği sağlıyor.

Getir ile sosyal sorumluluk projeleri de hız kesmedi Kurulduğu günden bu yana barınak hayvanları için mama bağışlayan Getir, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bakım evleri ve barınaklara dört yılda toplamda 45 ton mama bağışında bulundu. 1-7 Kasım arası farkındalık odaklı sosyal sorumluluk projesi ile dislektikler için tüm kategorilerin isimlerini ve harflerini onların gözünden görmeyi sağlayan Getir, bir günlük ‘getirmesi’ bedellerini de Türkiye Disleksi Vakfına bağışladı. Çanakkale, Evciler Köyü'nde Şehit Osman Özkan İlkokulu’na da kütüphane yapan uygulama, sosyal sorumluluk projelerinde etkin bir şekilde yer aldı. En çok neler getirdi? Getir kullanıcıları gece 00.00 ve sabah 06.00 arasında en çok su, ekmek, maden suyu, gazlı içecek ve gofret siparişi verirken erkeklerin yüzde 53’ü kadınların da yüzde 46’sı Getir kullandı. Vegan ürün alternatiflerinin de bulunduğu uygulamada aktif kullanıcıların yaş ortalaması 25-35 arası.