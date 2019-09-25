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Getir, binlerce hayvanı doyuracak

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için hazırlıklar başladı. Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde ‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5’inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla yola çıkılan projeyle hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor.

Getir, binlerce hayvanı doyuracak

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için hazırlıklar başladı. Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde ‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, HAYTAP iş birliği ile bu yıl 5’inci kez sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla yola çıkılan projeyle hem barınaklardaki hem de sokaktaki hayvanların karnının doyması hedefleniyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 14:23
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Getir, binlerce hayvanı doyuracak

Getir, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için harekete geçti. HAYTAP iş birliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, 1-4 Ekim tarihleri arasında ‘Evcil Hayvan’ kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak.

Proje çerçevesinde, barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olabilmek adına 1-4 Ekim tarihleri arasında kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli satışa sunulacak.

Getir kullanıcılarının sokaktaki minik dostları için alacağı her mama, barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacını karşılayacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek.

“Senin sayende…”

Bugüne kadar destek olan kullanıcılarına ‘senin sayende…’ diyen Getir, ‘Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım’ sloganıyla kullanıcılarını bir kez daha desteğe davet ediyor.

Geçtiğimiz 4 yılda 100 binlerce Getir kullanıcısının destek olduğu ‘Mama Gönder’ projesiyle, 19 farklı şehirde, 40’ın üzerinde hayvan bakım evine, 45 ton mama bağışlanmıştı.

Son Güncelleme: 25.09.2019 14:25
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