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GERİ SAYIM BAŞLADI!

17 Kasım 2017 Cuma 13:33
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360 CNP Organizasyon tarafından hem bilgi alışverişi hem de ticari açıdan çok tatminkâr geçen konferansların ardından tekrarı 17 Ocak 2018 Çarşamba günü, İstanbul Marriott Şişli Hotel’ de gerçekleşecektir. ’Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Paradigma Değişimi’’ ana teması etrafında 3’cü 360 LOJİ&TED Konferansında bu sene Akıllı Lojistik Sistemleri ve Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm Süreci, Taşımacılığın Değişen Yüzü, Endüstri 4.0, LoT, Big Data gibi konularla geleceğe odaklanacaktır.

GERİ SAYIM BAŞLADI!
Tam gün sürecek olan konferans kapsamında, 20 farklı sektörden 150 ‘nin üzerinde Lojistik ve tedarik zinciri birimlerinin yöneticileri başta olmak üzere, lojistik hizmeti veren şirketler, servis sağlayıcılar, teknoloji firmaları, danışmanlık firmaları, Devlet kuruluşları, sektörel dernekler ve medya kuruluşları üst düzey karar mekanizmaları ile katılım göstermektedir. Katılımcılara stratejik bilgi alışverişinin yanı sıra katılımcı firmalar için ciddi bir ticari platform olanağı da sağlayacaktır.
Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulanmasını sağlamak ister maliyetleri azaltmak ya da optimize etmek olsun, konferansımızdan gerçek dünya dersleri ve tecrübelerinden oluşan ve başka bir yerde bulamayacağınız eşi görülmemiş karışımda, uygulanabilir faydalar sağlayarak ayrılmanız birinci hedefimizdir.

Böylesine üst düzey bir platformda sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Konferans Genel Bilgiler;

Konferans Tarihi: 17 Ocak 2018, Çarşamba, 08.30-17.00
Yer: Marriott Hotel Şişli İstanbul
Konferans web sitesi: www.360cnp.com


Konferans Konu Başlıkları;
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Paradigma Değişimi,

Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Yenilikler,

Tedarik Zincirin de Risk Analizi ve Hızlı Tepki, Çeviklik | Operasyon el Rezilyans etkisi,

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Platform Düşüncesi,

Akıllı Lojistik Sistemleri,

Taşımacılığın Değişen Yüzü,

Lojistik Maliyetlerinde Optimizasyon | Sektörel Örnek Vakalar,

Dış Ticaretin Gelişiminde Gümrük Birliği'nin ve Uluslararası Entegrasyon Rolü,

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Rekabetçi Üstünlük.


Danışma Kurulu Üyeleri;

Dirim Gökçe Elal – Tedarik Zinciri Müdürü, Sony
Dr. Emre Göllü PhD- Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Tedarik Zinciri Kıdemli Müdürü, UCB Pharma
Prof. Dr. Güner Gürsoy- İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Okan Ü.
Dr. Hakan Çınar – Dünya Gazetesi
Dr. Haluk Cezayirlioğlu- Yönetim Kurulu Üyesi, LODER
Tolga Günel – Hayat Holding, Tedarik Zinciri Direktörü

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