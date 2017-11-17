GERİ SAYIM BAŞLADI!

Tam gün sürecek olan konferans kapsamında, 20 farklı sektörden 150 ‘nin üzerinde Lojistik ve tedarik zinciri birimlerinin yöneticileri başta olmak üzere, lojistik hizmeti veren şirketler, servis sağlayıcılar, teknoloji firmaları, danışmanlık firmaları, Devlet kuruluşları, sektörel dernekler ve medya kuruluşları üst düzey karar mekanizmaları ile katılım göstermektedir. Katılımcılara stratejik bilgi alışverişinin yanı sıra katılımcı firmalar için ciddi bir ticari platform olanağı da sağlayacaktır.

Beklentiniz ister belirli bir stratejinin uygulanmasını sağlamak ister maliyetleri azaltmak ya da optimize etmek olsun, konferansımızdan gerçek dünya dersleri ve tecrübelerinden oluşan ve başka bir yerde bulamayacağınız eşi görülmemiş karışımda, uygulanabilir faydalar sağlayarak ayrılmanız birinci hedefimizdir.

Böylesine üst düzey bir platformda sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Konferans Genel Bilgiler;

Konferans Tarihi: 17 Ocak 2018, Çarşamba, 08.30-17.00

Yer: Marriott Hotel Şişli İstanbul

Konferans web sitesi: www.360cnp.com

Konferans Konu Başlıkları;

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Paradigma Değişimi,

Tedarik Zincirinde Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Yenilikler,

Tedarik Zincirin de Risk Analizi ve Hızlı Tepki, Çeviklik | Operasyon el Rezilyans etkisi,

Tedarik Zinciri Yönetimi’nde Platform Düşüncesi,

Akıllı Lojistik Sistemleri,

Taşımacılığın Değişen Yüzü,

Lojistik Maliyetlerinde Optimizasyon | Sektörel Örnek Vakalar,

Dış Ticaretin Gelişiminde Gümrük Birliği'nin ve Uluslararası Entegrasyon Rolü,

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Rekabetçi Üstünlük.

Danışma Kurulu Üyeleri;

Dirim Gökçe Elal – Tedarik Zinciri Müdürü, Sony

Dr. Emre Göllü PhD- Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Tedarik Zinciri Kıdemli Müdürü, UCB Pharma

Prof. Dr. Güner Gürsoy- İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Okan Ü.

Dr. Hakan Çınar – Dünya Gazetesi

Dr. Haluk Cezayirlioğlu- Yönetim Kurulu Üyesi, LODER

Tolga Günel – Hayat Holding, Tedarik Zinciri Direktörü

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