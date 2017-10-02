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gepasite.com ile tabletsiz öğrenci kalmayacak

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
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Okula dönüş sezonuna hızlı bir giriş yapan, e-ticaret sektörünün yeni oyuncusu Gepasite.com yeni başlattığı kampanya ile tabletsiz öğrenci bırakmamaya kararlı.

gepasite.com ile tabletsiz öğrenci kalmayacak
  Gençpa Teknoloji Grubu’nun yeni yatırımı, teknoloji meraklılarının her türlü yenilikçi ürüne bir tıkla ulaşabildiği Gepasite.com, okula dönüş sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Gepasite.com başlattığı okula dönüş kampanyası kapsamında 239-479 TL fiyat aralığındaki Fluo marka tablet satın alan herkes SanDisk 16 GB hafıza kartı kazanıyor. Ekim ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan herkes yararlanabiliyor.

Yeni başlattıkları kampanyayla ilgili konuşan Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy, “Okula dönüş dönemi hem öğrenciler hem de veliler için oldukça heyecanlı bir dönem. Biz de yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrencilerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Tablet alan herkesin hafıza kartı kazandığı kampanyamızı başlattık ve kampanyaya olan ilgiden de oldukça memnunuz. Yeni okul döneminin tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Gepasite.com’da aynı gün içinde teslimat fırsatı!
Gepasite.com, Türkiye’nin ilk gün içi teslimat pazar yeri Kuryele.com ile yaptığı iş birliği kapsamında İstanbul’un birçok bölgesine, aynı gün içinde teslimat da sunmaya başladı. Özellikle online alışverişte aynı gün içinde güvenli teslimatın e-ticaret sektörü nezdinde çok önemli olduğunun altını çizen Ufuk Gürsoy, “Henüz çok kısa bir süre önce faaliyete geçmesine karşın büyük bir başarı yakalayan e-ticaret platformumuz Gepasite.com’dan alınan ürünlerin aynı gün içinde tüketiciye ulaşması için pazarın lideri konumundaki kuryele.com ile önemli bir iş birliğine imza attık” diye konuştu.
Gençpa Teknoloji Grubu’ndan aldığı destekle, teknoloji meraklılarının her türlü yenilikçi ürüne bir tıkla ulaşabildiği ve kalabalıkta kaybolmayacağı Gepasite.com’da sektörün lider markalarının cep telefonları ve tabletleri, dünyanın en yenilikçi firmalarının teknolojik aksesuarları gibi inovatif ürünler yer alıyor. Ayrıca Gençpa Teknoloji Grubu’nun Türkiye’ye ilk kez getirdiği Oaxis’in ürünleri de Gepasite.com’da tüketiciyle buluşuyor. 
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