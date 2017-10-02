gepasite.com ile tabletsiz öğrenci kalmayacak

Yeni başlattıkları kampanyayla ilgili konuşan Gençpa Teknoloji Grubu Genel Müdürü Ufuk Gürsoy, “Okula dönüş dönemi hem öğrenciler hem de veliler için oldukça heyecanlı bir dönem. Biz de yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrencilerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak istedik. Tablet alan herkesin hafıza kartı kazandığı kampanyamızı başlattık ve kampanyaya olan ilgiden de oldukça memnunuz. Yeni okul döneminin tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Gepasite.com’da aynı gün içinde teslimat fırsatı!

Gepasite.com, Türkiye’nin ilk gün içi teslimat pazar yeri Kuryele.com ile yaptığı iş birliği kapsamında İstanbul’un birçok bölgesine, aynı gün içinde teslimat da sunmaya başladı. Özellikle online alışverişte aynı gün içinde güvenli teslimatın e-ticaret sektörü nezdinde çok önemli olduğunun altını çizen Ufuk Gürsoy, “Henüz çok kısa bir süre önce faaliyete geçmesine karşın büyük bir başarı yakalayan e-ticaret platformumuz Gepasite.com’dan alınan ürünlerin aynı gün içinde tüketiciye ulaşması için pazarın lideri konumundaki kuryele.com ile önemli bir iş birliğine imza attık” diye konuştu.

