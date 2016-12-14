Genpa, TP-Link Neffos Dağıtıcısı Oldu

TP-Link, Neffos markalı akıllı telefonlarda 2017’ye iddialı giriyor. Şirket içinde akıllı telefonlara ilişkin yapılanmasını sürdüren TP-Link, Neffos akıllı telefonların Türkiye’de dağıtımı ve teknik servis hizmetleri için Genpa ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Öncelikle şirket içinde yapılanmaya giden TP-Link, Türkiye ofisinde ayrı bir Mobil Kategori iş birimi oluşturdu. Bilişim sektöründe deneyimli bir isim olan ve son olarak Sony Eurasia’da görev yapan Gökhan Bitik, Mobil Kategori İş Geliştirme Müdürü olarak TP-Link’te göreve başladı.

Neffos akıllı telefonların ayrı bir kanal tarafından satılmasına karar veren şirket, bunun için mobil pazarın deneyimli dağıtım firması Genpa ile anlaştı. Genpa, tüm Türkiye genelinde TP-Link Neffos marka akıllı telefonların dağıtımı yapacak ve teknik servis hizmetlerini verecek.

TP-Link Mobil Kategori İş Geliştirme Müdürü Gökhan Bitik, Genpa’nın mobil pazarda hem satış hem de destek konusunda çok uzun yıllara dayanan deneyimi olduğunu belirterek, “TP-Link’in kaliteli ürün geliştirme hedefi ile Genpa’nın satış ve satış sonrası deneyiminin birleşmesinden son derece memnunuz. 2017 yılından itibaren yeni modellerimizin de gelmesiyle akıllı telefon pazarında iddialı olacağız. Genpa işbirliği ile daha çok noktada ürünlerimiz satılacak ve Türkiye’ye yayılmış bir teknik servis hizmeti sunacağız” diyor.

Genpa Marka Ürün Yönetimi ve Tedarik Zinciri Direktörü Bahadır Kayıcan ise 1993 yılından bu yana GSM sektöründe yer aldıklarını belirterek, “Portföyümüze yeni bir markayı daha ekledik. TP-Link, ağ pazarında çok güçlü bir marka. Neffos markası, akıllı telefon pazarına ve bizim satış kanalımıza yeni bir heyecan getirecek. Tüketicilere de uygun fiyatlı telefon kategorisinde farklı bir seçenek sunacağız” diyor.