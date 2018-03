Generali Sigorta, tüm çalışanlarıyla yenilenen ofisinde

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, tamamen yetkilendirme, işbirliği ve hizmet sunma kültürüne odaklanan yeni felsefesiyle ofislerini yeniledi.



Geçtiğimiz yıllarda Şişli ve Beşiktaş’ta yer alan iki ayrı ofisinde paydaşlarına hizmet sunan Generali, bundan sonra Beşiktaş Dikilitaş’ta bulunan Barbaros Plaza’da çalışmalarını sürdürecek. Tamamını Generali Sigorta çalışanlarının hayal ettiği ve tasarladığı ofisler; her alanın esnek kullanımına imkân tanıyan mobil ve modern planlaması ile daha fazla toplantı odası, alternatif çalışma ve dinlenme alanları, temiz masa ve kâğıtsız politikalarla desteklenen daha yeşil ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.



22 Şubat Perşembe günü 185 Generali çalışanın katıldığı özel bir buluşmayla resmi açılışının yapıldığı ofis, her köşesinden izlenebilen İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada manzarası, tamamen açık ofis ortamı ve modern sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı bir çalışma ortamı sunuyor.



Açıklık, şeffaflık ve evde olma hissi ofisin her yerinde…

Generali’nin yeni ofis ortamı, tamamen yetkilendirme, işbirliği ve hizmet sunmaya odaklanan yeni bir konsept etrafında şekillendi. Yeni konsept geleneksel, kapalı, sıkıcı ve gri ofis ortamı yerine ev hissi sunan, çalışanların keyif alarak kalmak isteyecekleri ve iş yapabilecekleri; CEO dahil hiçbir çalışanın kapalı odasının olmadığı tamamen açık ofis ortamı, ortak çalışma alanları, gerektiğinde deşarj olma fırsatı sunan dinlenme ve sosyal alanları, %100 dijital belgelerle akıllı teknolojinin ve sıfır kağıt iş akışlarının yoğun kullanıldığı anlayış, yaygın yeşil alan entegrasyonu, işlenmemiş ahşap, demir ve cam gibi doğal maddelerin kullanımı, endüstriyel tasarım ayrıntıları barındıran ve "ev hissi" veren mobilyaların kullanılması ile desteklendi.



Mimarlar ve çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından klasik ofis mantığının dışında tasarlanan yeni ofis ortamı, Generali Sigorta’nın “Bildiğin Gibi Değil” sloganıyla çalışanlarına yeni ayrıcalıkları ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Generali çalışanları,yeni ofis ortamıyla, akıllı çalışma ve farklı çalışma saatlerini tamamen destekleyen çalışma esnekliğinden yararlanacak.



Maurizio Pescarini: “Çalışanlarımıza ‘Bildiğin Gibi Değil’ dedirtebilmek, başarımızın ardındaki en önemli faktör...”

Yenilenen ofisle ilgili bilgi veren Generali CEO’su Maurizio Pescarini; “Generali olarak, müşterilerimiz, acentelerimiz, çalışanlarımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumda hakkımızda ‘Bildiğin Gibi Değil’ dedirtmek istiyoruz. Çalışanlarımızın ‘Bildiğin Gibi Değil’ diyebilmesi, işveren ve çalışan arasındaki geleneksel iş ilişkisi konseptini alt üst etmek anlamına geliyor. Çalışanlarımızı kontrol etmek yerine onlara tam yetki veriyoruz; kuruluşumuzu hiyerarşi olarak yorumlamak yerine, onu her seviyede çalışan departmanlar arası bir ekip oluşturmak için kullanmak istiyoruz. Çalışanlarımızın masalarında kaç saat oturduklarını ölçmek yerine, enerjimizi hizmet mükemmelliği ve günün sonunda ulaşılan sonuçları desteklemek için kullanıyoruz. Tüm bunlar, işi nasıl yorumlayacağınız konusunda çok farklı bir bakış açısı ve kültürel bir değişimi gerektiriyor. Fakat biz bu şekilde çalışacağız ve Generali’de bu çalışma kültürüne sahip profesyonellerin var olmasını istiyoruz.” dedi.



Maurizio Pescarini sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz aylarda, çalışanlarımızın Generali'de olmak artık ‘Bildiğin Gibi Değil’ diyebilmesi için somut adımlar attık. Örneğin, mesai saatlerinde esneklik sağladık, haftada bir gün evden çalışma imkânı tanıdık, çalışma alanı seçiminde özgürlük sağladık ve çalışanların özel hayat-iş hayatı dengesini kurabilmesi için izin politikamızı yenileyerek özel izin imkânları sunduk. Rakamlarla konuşmak gerekirse, yoğun İstanbul trafiğinde haftada 1 gün bile trafikten kaçınmanın çalışanlarımıza yılda 150 saatlik serbest zaman sağlayacağını, bunun da tüm kariyer hayatlarını göz önünde bulundurunca 2 yıl daha fazla özel hayatlarına zaman ayırmaları anlamına geleceğini hesapladık.”



Maurizio Pescarini şunları ekledi; “Yeni ofis düzenimizin Türkiye’deki yeni stratejimizin uygulanmasında temel bir adım olduğunu düşünüyorum. Bence işyeri, mecburen bulunulan bir alan değil, hayatın keyif veren bir parçası olmalıdır. Güzel bir çalışma ambiyansına sahip olmak da bunun olmazsa olmazıdır. Özellikle gurur duyduğum bir konu ofisimizin renovasyonunda, tüm ayrıntıların, mobilyaların renklerine ve şekillerine kadar “çalışanlarımız tarafından çalışanlarımız için” oluşturulmuş olmasıdır.



Son kararı hep çalışanlarımız verdi ve bence bu gerçekten de “Bildiğin Gibi Değil.” Yenilenen ofisler ve çalışma kültürü uzun vadeli bir yatırım olması sebebi ile Generali Grubun Türkiye’ye verdiği önemin bir göstergesi. Maurizio Pescarini ayrıca şunları ekledi; “1863 yılından beri bu ülkede faaliyet gösteriyoruz ve piyasada en uzun süredir hizmet sunan sigorta şirketiyiz. Uzun süredir buradayız ve uzun süre daha burada kalmaya niyetliyiz. Türkiye’ye sonsuz bağlılığımız var ve hak ettiğimiz konuma gelmek için mücadele edeceğiz.”.