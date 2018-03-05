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Generali Sigorta, halkla ilişkiler ajansını seçti

Generali Sigorta, halkla ilişkiler ajansını seçti

05 Mart 2018 Pazartesi 22:27
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Generali Sigorta, halkla ilişkiler ajansını seçti

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, halkla ilişkiler ajansını seçerek, Ajans Dijital Kalem ile çalışmaya karar verdi. Sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerle sektöründe farklılık yaratan ve yenilenen yönetim kadrosu ile sektöründe devrim niteliği taşıyan yenilikleri sunmaya hazırlanan Generali Sigorta, tüm iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetleri için Ajans Dijital Kalem’den destek alacak.

Yakın dönemde “Bildiğin Gibi Değil” mottosu ile yaşadığı dönüşümün ilk adımı olarak ofis ve çalışma ortamını yenileyen Generali’nin yeni halkla ilişkiler ajansı Dijital Kalem; geleneksel ve dijital basın iletişimi yönetimi, medya ilişkileri, dijital pazarlama (sosyal medya iletişimi ve yönetimi, SEO, blog tasarımı ve içerik yönetimi, vlogger, blogger, sosyal medya fenomeni iletişimi), iletişim danışmanlığı, kişiye özel PR, web tasarımı, yayıncılık tasarımı, faaliyet raporu hazırlanması ve etkinlik yönetimi alanlarında hizmet veriyor.

Generali Hakkında

Generali Grubu, 2015 yılında 74 milyar Euro toplam prim geliriyle dünyanın önde gelen sigorta şirketidir. Dünya çapında 55 bin çalışanıyla, 60’dan fazla ülkede 72 milyon müşteriye hizmet vermektedir. Grup, Batı Avrupa pazarında lider pozisyonunu korurken Orta ve Doğu Avrupa ile Asya’da değerini gün geçtikçe yükseltmektedir. Grup, MIT’nin (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) dünyanın en akıllı 50 şirketi araştırmasında, müşterilerine sunduğu veri analitiğine dayanan yenilikçi sigorta çözümleri ile sigortacılık sektöründen listeye giren tek şirkettir. Generali Sigorta A.Ş. ise 150 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet göstermektedir.

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