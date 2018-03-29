Generali Sigorta acenteleri Güney Fransa'da buluştu

Türkiye’de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen sigorta kuruluşlarından olan Generali Sigorta, acenteleri için düzenlediği eğlenceli ve kazançlı kampanyaların yanı sıra sıra dışı seyahat kampanyaları ile de ezberleri bozuyor. 2017 yıl sonunda gerçekleştirilen “Güney Fransa” seyahat kampanyasını kazanan Generali acenteleri, 09-12 Mart 2018 tarihleri arasında Güney Fransa’nın en özel bölgesi Cote d’Azur’da sıradışı bir gezi programı ile Generali yönetimiyle bir araya geldi. Dağıtım kanallarının merkezine acentelerini alan Generali Sigorta'nın Genel Müdürü Maurizio Pescarini ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Aydoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve 3 gece 4 gün süren buluşmaya 72 acente katıldı.

Acentelerin keyifli zamanlar geçirdiği buluşmanın ilk gününde, gezi rehberinin bilgilendirmesi eşliğinde dünyaca ünlü yıldızların üzerinde yürüdükleri kırmızı halıların diyarı Cannes şehri ile Nice şehri gezildi. İkinci gün Dolce Aqua’yı gezen Generali acenteleri, aynı gün içinde İtalya sınırını geçerek tüm dünyada müzik festivali ile meşhur İtalya'nın sahil kasabası San Remo şehrini ziyaret etti. Buluşmanın üçüncü gününde sanat galerileri, parfüm fabrikaları ve tarihi taş binaları ile Cote d’Azur’un gizli cenneti Eze köyündeki parfüm fabrikasını dolaşan grup, burada parfümlerin nasıl üretildiği hakkında bilgi aldı ve alışveriş yaptı. Aynı günün öğleden sonrasında Monoca ve Monte Carlo şehirlerini ziyaret eden Generali acenteleri, akşam gala yemeğinde bir araya gelerek, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Gezi hakkında bilgi veren ve 2018'de daha güçlü ve heyecan dolu kampanyalar gerçekleştireceklerini belirten Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Aydoğan: “Generali Sigorta olarak acentelerimizle bu zamana kadar sürdürdüğümüz işbirliğinde karşılıklı başarıyı birinci öncelik olarak hedefledik. Bu süreçte pek çok önemli kampanyayı hayata geçirdik. Bu kampanyalarla acentelerimize motivasyon sağlayabilecek fırsatlar sunduk. 2018 yılına hızlı giriş yaptığımız seyahat kampanyamızda önceliğimiz acentelerimize bilmedikleri bir deneyim yaşatmak oldu. Önümüzdeki dönemde de sıradışı kampanyalara devam ederek tüm acentelerimizle bir arada olmayı ve onlara unutulmaz seyahatler yaşatmayı umuyoruz.” dedi.