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GENERALI SİGORTA, ABANT'TA "BİRLİKTE" DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE DEDİ

22 Eylül 2017 Cuma 10:56
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Generali Sigorta Vizyon Toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde Bolu Büyük Abant Oteli'nde gerçekleştirildi. Toplantının "BİRLİKTE" temalı içeriğinde 2017 yılını ve 2018 beklentilerini değerlendiren Generali Ailesi, sürpriz partide gönüllerince eğlendi.

GENERALI SİGORTA, ABANT'TA
Generali Sigorta Genel Müdürü Maurizio Pescarini liderliğinde tüm Generali Sigorta yönetim ekibi ve çalışanları "BİRLİKTE" daha güçlü bir gelecek için 16-17 Eylül tarihlerinde, Bolu Büyük Abant Oteli'nde buluştu. Vizyon Toplantısı, Genel Müdür Maurizio Pescarini’nin şirketin daha güçlü ve daha sağlam ilerleyeceği yeni dönem stratejik hedefleri ve yeni dönem planları ile ilgili yaptığı sunumla başladı.

Dünyanın lider sigorta şirketlerin biri olan Generali Grubun, bilhassa Generali Türkiye'yi daha yalın ve akıllı çözümler ile hızlı ve çevik bir işletim modeli kullanarak Türkiye’de Sigorta Sektörünün lider kuruluşlarından birisi yapmaya kararlı olduğunu dile getiren Maurizio Pescarini, "Vizyonun ise esas itibarıyla çalışanlarımızın uzmanlığı, tutkusu ve yaratıcılığına dayandığına güçlü şekilde inanıyorum" dedi.

Hack4Action ile Şirket Stratejisinde Çalışanlar Söz Sahibi Oldu

 

Çalışanlarının yetkilendirilerek şirketin geleceğinde söz sahibi olmasını, iz bırakmasını ve katkıda bulunmasını sağlamayı amaçlayan Hackathon stili bir çalışma olarak başlatılan, yaklaşık bir ay boyunca takımların ön çalışmalarını sürdürmüş olduğu Proje Yarışması olan Hack4Action finali "Birlikte" toplantısında tüm takımların katılımıyla gerçekleşti. Hack4Action ile Generali çalışanları hem şirket stratejisine direkt katkıda bulunma ve projelerini gerçeğe dönüştürme şansı elde etti. Hack4Action kapsamında 20 ekip kurum genelinde inovasyon yoluyla etkinlik, üretkenlik ve dönüşümü sağlamaya yönelik takım olarak ürettikleri projelerini sunma fırsatı elde etti. En iyi 5 proje arasından En İyi Proje Ödülü kazanan ekibe ödül töreninde özel bir ödül takdim edilmesinin yanı sıra, projeleri şirketin yeni Sektörel Planının bir parçası olarak seçildi ve projelerinin yönetiminde aktif rol alma ve şirketin gelecek vizyonunu yönetme şansı elde ettiler.

 

Hack4Action ödül töreni ardından Generali çalışanları, yılın yorucu tarafını bir kenara bırakarak gerçekleşen Simge Sağın konseri sonrası DJ performansı ile eğlenceli bir gece geçirdiler.

 

Basın Bülteni
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