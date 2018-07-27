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Genel Başkan Kaan’dan, Filistin Haritalarda Devlet olarak gösterilsin çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan haritalarda, Filistin’in devlet olarak gösterilmesine ilişkin hükümete çağrıda bulundu.

Genel Başkan Kaan’dan, Filistin Haritalarda Devlet olarak gösterilsin çağrısı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Harita Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan haritalarda, Filistin’in devlet olarak gösterilmesine ilişkin hükümete çağrıda bulundu.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:10
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Genel Başkan Kaan’dan, Filistin Haritalarda Devlet olarak gösterilsin çağrısı

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Filistin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 193 ülkeden 137’sinin onayıyla 22 Aralık 2015 tarihinde resmen “ devlet” olarak tanınmıştır. Türkiye ise Filistin’i Kasım 1988’de resmi olarak tanımış ve Filistin’i ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. Son olarak, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs’ü, Filistin Devleti’nin başkenti ilan etmiştir.

Filistin, Türkiye tarafından resmi olarak tanınmışken ve Doğu Kudüs, Filistin’in başkenti olarak kabul edilmişken ülkemizde kullanılan haritalarda ne yazık ki “Filistin” bir ülke olarak yer almamaktadır. Bu haritalarda Filistin toprakları “Batı Şeria” ve “Gazze” ibareleri ile gösterilmektedir.

Harita Genel Komutanlığı Kanunu’nun Madde 4/1-a gereği temel harita ve harita bilgileri ile coğrafi verilerin üretimi, münhasıran Jandarma Genel Komutanlığı’nın yetkisi dâhilindedir. Ülkemizde kullanılan tüm haritalar, Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen haritalardır. Ancak bu haritalarda Filistin maalesef devlet olarak gösterilmemektedir. İsrail’in Filistin üzerindeki baskılarının giderek yükseldiği ve Yahudi Ulus Devlet Yasasısın kabul edilmesiyle ırkçı söylemlerin resmi bir dile büründüğü bu günlerde, resmen tanıdığımız Filistin’in haritalarımızda da bu şekilde gösterilmesinin isabetli olacağına inanıyoruz.

Bu bağlamda MÜSİAD olarak, yetkili kamu kurumlarının Filistin’in haritalarda devlet olarak gösterilmesi hususunda hassasiyetle yaklaşmalarını ve gerekli girişimleri başlatmalarını öneriyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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