GENÇLERİN MODEL UÇAK TASARIMLARI GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanını inşa eden İGA’nın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile beraber bu yıl ikincisini düzenlediği ‘İstanbul Liseler Arası Model Uçak Yarışması’ başvuruları 20 Şubat’ta başlıyor. Havacılık alanında farkındalık yaratarak bilgi düzeyinin arttırılması hedefiyle İstanbul’daki lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışma, aynı zamanda gençlerin havacılık / uçak mühendisliği gibi alanlara daha çok yönelmesini sağlamayı ve bu alandaki kaliteli iş gücü yaratmayı amaçlıyor.



İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören lise öğrencilerinin katılabileceği yarışma; başvuru, teorik eğitim, pratik eğitim ve final olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. İlk aşamada öğrenciler, referans mektupları ve 250 kelimeyi geçmeyen bir niyet yazısı ile birlikte 10 Mart tarihine kadar yarışmaya www.hayallerineuc.com websitesi üzerinden başvurabilecekler. Sonraki aşamada ön değerlendirme ekibi başvuruları inceleyerek eğitimlere katılacak 40 öğrenciyi belirleyecek ve öğrenciler üç haftasonu boyunca sürecek eğitimlere katılacak. Teorik eğitimler tamamlanınca, öğrenciler pratik eğitime geçebilmek için değerlendirme sınavına girecekler. Bu sınavda başarı gösteren 20 öğrenci, gruplar halinde, bir model uçağı adım adım tasarlayacakları ve beş haftasonu sürecek bir pratik eğitimden geçecekler. 14 Mayıs’ta yapılacak yarışma finalinde ise öğrenciler yaptıkları model uçakları jürilerinin beğenisine sunacak ve birincilik ödülü için yarışacak. İGA’nın geliştirdiği projede öğrencilere eğitimlerin tamamını Uçak ve Uzay Bilimleri konusunda uzman İTÜ’lü öğretim üyeleri ve mühendisler verecek.



Bu yarışmanın, havacılık sevdalısı öğrencilerin gelecekteki mesleki eğilimleri açısından önemli olduğuna dikkat çeken İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu “Bu yarışmayı İGA olarak ikinci kez düzenliyoruz. İstanbul’u dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri yapmayı hedef edinmiş iken havacılık sektörünün geleceği için gençlerimizin çalışmalarını desteklemekten büyük gurur duyuyoruz. Onların gelecek adına yaptıkları çalışmalar, bizlerin ufuklarını açarak yeni fikirler edinmemize olanak sağlıyor. Önümüzdeki yıllarda da gençlerimizin havacılık alanında çalışmalarını desteklemeye devam ederek, onlara mesleki bir kazanım sağlamayı arzuluyoruz“ dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, bu yarışmanın havacılık tutkusu olan gençlerin gelecek idealleri açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Rektör Karaca: “Yarışma, üniversitemizin gençlerle erkenden buluşma hedefinin bir parçasıdır. Üniversitemiz desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın sürdürülmesi oldukça mutluluk verici. Yeni Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağ'lar neden çıkmasın? İstanbul Teknik Üniversitesi’nin rektörü olarak, yarışmaya katılacak herkese başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.



Yarışmayı birinci olarak tamamlayan takım, teknoloji marketlerinde geçerli olacak 6 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak; ikinci takım 4 bin TL, üçüncü takım ise 2 bin TL değerinde hediye çekiyle ödüllendirilecek.



