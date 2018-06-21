Gençlerden inovasyon harikası fikirler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki tüm sektörlerin temel ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm olmak için Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) ve Tezmaksan Eğitim Üssü Derneği’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen MAKTEK Altın Pergel Yarışması, gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor. Yarışma kapsamında 19 farklı şehirden toplam 36 meslek lisesi öğrencisi Türkiye’de eğitim amaçlı kullanılacak CNC torna tezgahını tasarlamak için kıyasıya mücadele etti ve bu mücadelen 10 okul finale kalmaya hak kazandı. MAKTEK Altın Pergel Yarışması’nın ödül töreni, 2 Ekim Salı günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan MAKTEK Avrasya Fuarı’nda gerçekleşecek.

“1 öğrenciye 4 yıl boyunca yüzde 100 burslu okuma imkanı”

Son dönemde Türkiye sanayisinde yaşanan dönüşümün, ülkedeki nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı artırdığını söyleyen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, iyi yetişmiş nitelikli teknik elemanın tüm sektörlerin sorunlarına çözüm olabileceğini söyledi.Gelişimin sağlanabilmesi için okul-sanayi iş birliklerinin önemli olduğunu aktaran Aydoğdu, MAKTEK Altın Pergel Yarışması gibi projelerin öğrencilerin girişimci ruhunu ortaya çıkardığını bu nedenle böyle yarışmaların daha fazla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Aydoğdu, “Günümüzde, gelişen teknoloji ve üretim yeteneği ön plana çıktı. Eğitimde sağlanabilecek pozitif gelişmeler artık anaokullarından başladı ve bilgi paylaşım yeteneklerini ve stratejilerini belirlerlerken inovasyon ve teknoloji, önemli bir rol almaya başladı. Bu farkındalıkla, TİAD olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz genç yetenekleri çok önemsiyor, onların fikirlerini ve yaratıcılıklarını destekliyoruz. Bunun en güzel örneği olan ve bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Maktek Altın Pergel Yarışması ile TİAD, her yıl gençlerimize ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edecektir. Öte yandan Bahçeşehir Üniversitesi ilk üçe kalan okullar içerisinden seçilecek bir öğrenciye dört sene boyunca mühendislik fakültesinde yüzde 100 burslu okuma imkânı sağlayacak. Bu hem bizim için hem de seçilecek öğrenci için çok kıymetli. Çünkü yeni dünya düzeninde firmalar, son teknoloji bilen mezunları bünyelerine dahil etmek istiyorlar. Biz de bu yarışmalıyla öğrencilere güncel teknolojileri öğrenme şansını veriyoruz. Bu görevi üstlendiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Ersözlü: Gençler; fikirlerine önem verilmesini istiyor

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ise ’Maktek Altın Pergel Yarışması’ MAKTEK Avrasya Fuarı için çok özel bir konumda. Bu yıl ilki gerçekleşen yarışmamıza rekor katılım sağlandı. 19 farklı şehirden toplam 36 meslek lisesi katıldı. Bu ilgi bize gösteriyor ki, ‘Z’ kuşağı diye tanımladığımız gençler; fikrine önem verilmesini isteyen, girdiği ortamda eksiklik ve aksaklıkları hemen fark eden, dünyanın geleceği için endişelenen ve bunu düzeltmek için istek duyan kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla biz MAKTEK olarak, bu gençleri sektörün sorunlarına çözüm bulabilen, makine parkuruna her yıl yenilerini ekleyecek insanlar olarak görüyoruz. Yarışmamız hem gençlerin seslerini duyurmalarına vesile oluyor hem de bizim aradığımız genç ve yetenekli bireyleri karşımıza çıkarıyor” diye konuştu.