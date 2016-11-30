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Gençlerde felç geçirme oranları arttı

30 Kasım 2016 Çarşamba 17:11
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Araştırmacılar, son 20 yılda felç geçirme oranlarının yaşlılarda düştüğünü ancak 55 yaş altındakilerde arttığını ortaya koydu.

Gençlerde felç geçirme oranları arttı
New Jersey Sağlık Merkezi'nden alınan verileri kullanan Rutgers Üniversitesinden bilim adamları, 1995 ile 2014 yılları arasında felç geçirerek hastaneye kaldırılan 227 bin kişiyi beşer senelik periyotlarda yaşlarına göre inceledi.

Sonuçları "Journal of the American Heart Association"da yayımlanan çalışmada, 1995-99 yılları ile 2010-14 yılları arasındaki felç geçirme oranları kıyaslandı.

Çalışma, 35-39 yaşları arasındaki kişilerde felç oranının yüzde 147, 40-44 yaş arasındakilerde yüzde 101, 45-49 yaş arasındakilerde yüzde 68 ve 50-54 yaş arasındakilerde yüzde 23 arttığını gözler önüne serdi.

Çalışmanın lideri Joel N. Swerdel, 55-59 yaş aralığındaki kişilerde görülen felç geçirme oranının yüzde 11, 60-64 yaş aralığındakilerde yüzde 22 ve 66-69 yaş aralığındakilerde de yüzde 18'e düştüğünü belirtti.

Swerdel, gençlerde artan obezite ve diyabetin felç ihtimalini artırdığını ifade etti.


Anadolu Haber Ajansı
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