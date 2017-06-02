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Genç yetenekler hünerlerini gösterdi

02 Haziran 2017 Cuma 16:43
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AREV ve Beylikdüzü Halk Eğitim’in iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide; hat sanatları kursu, seramik kursu ve dikiş nakış kursu gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 1 yıldır eğitim gören gençlerin, “el emeği, göz nuru” olarak tanımlanan özgün eserleri yer aldı.

Genç yetenekler hünerlerini gösterdi
Toplumdaki kültür, sanat ve eğitim çalışmalarının arttırılmasını hedefleyen ve bu kapsamda yıllardır sosyal sorumluluk projeleri yürüten Aras Marmara Eğitim Vakfı (AREV) ile Beylikdüzü Halk Eğitim Müdürlüğü, yetiştirdikleri gençlerin ürettiği eserlerden oluşan bir sergi açtı. AREV ve Beylikdüzü Halk Eğitim’in iş birliğiyle gerçekleştirilen sergide; hat sanatları kursu, seramik kursu, yağlı boya resim kursu ve dikiş nakış kursu (Mefruşat) gibi çeşitli alanlarda yaklaşık 1 yıldır eğitim gören gençlerin, “el emeği, göz nuru” olarak tanımlanan özgün eserleri yer aldı.



Serginin açılışı, AREV Başkanı Vehbi Orakçı ve Beylikdüzü Halk Eğitim Müdürü Mehmet Güven Avcı tarafından yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışın ardından hat sanatını öğrenen gençlerin kaleme aldığı tablolar, kitap ayraçları ile seramikten yapılan dekoratif ürünler ve birbirinden güzel mefruşat ürünlerinden oluşan sergi gezildi.


Açılışta konuşan AREV Başkanı Orakçı, Türkiye’nin daha müreffeh yarınlara kavuşmasının ancak gençleri eğitmekle mümkün olabileceğine dikkat çekerek, AREV çatısı altında özellikle gençlere ve kadınlara yönelik çeşitli kurslar açtıklarını ve bu sayede donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Gençlere fırsat verildiğinde saklı olan yeteneklerin ortaya çıktığının altını çizen Orakçı, bundan sonraki süreçte de yeteneklerin keşfedilmesi için AREV olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi. Halk Eğitim Müdürü Avcı ise, gençlerin ve kadınların açılan kurslara gelerek kendilerini geliştirmesinden ve sergideki muhteşem eserleri üretmesinden gurur duyduklarını söyledi. Avcı, sergideki öğrencileri kısa bir zamanda eğitip-yetiştiren tüm öğretmenlere de ayrıca teşekkür etti.
AREV Başkanı Orakçı ve Halk Eğitim Müdürü Avcı; sergiyi gezdikten sonra katılımcı misafirler, öğretmen ve öğrencilerden oluşan geniş bir kalabalıkla birlikte iftar programına geçerek akşam yemeğinde topluca iftar açtı.








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