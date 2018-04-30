GENÇ TÜRKİYE ZİRVESİ ENERJİ SEKTÖRÜNÜN LİDERLERİNİ GENÇLERLE BULUŞTURDU

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Genç Türkiye Zirvesi bu yıl 6. kez düzenleniyor. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 26-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşen zirveye, ülkemizin 81 ilinden ve 184 üniversiteden gelen gençler katılıyor. Zirvenin üçüncü gününe ‘Güçlü Türkiye İçin Milli ve Bağımsız Enerji’ paneli damgasını vurdu. Panelde konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Daha fazla nitelikli bilgi üretimi ve daha fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var” dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz: “Cari açık problemimiz kalmayacak”

Panel kapsamında konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin endüstriyel alanda, dünya çapında kendine yeten bir ülke olmak istiyorsa milli enerji politikasının bulunması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin 2000'li yıllar itibariyle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladığını belirten Yılmaz, "Bizim, rüzgarı arkamıza alıp yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. Bugün güneşte 5 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz oluştu. Bu 5 milyar dolarlık yatırım demek" diye konuştu.

Milli enerji için kendi öz kaynaklarımızı iyi değerlendirmemiz gerektiğinin altını çizen Yılmaz, “Biz 2000'li yıllar itibarıyla yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye başladık. Petrolümüz yoksa kendi öz kaynağımız rüzgardır. Bizim, rüzgarı arkamıza alıp yüzümüzü güneşe dönmemiz lazım. Bugün güneşte 5 bin megavata yaklaşan bir kurulu gücümüz oluştu. Bu 5 milyar dolarlık yatırım demek. Rüzgarda 10 bin megavat lisans var, 6 bin megavat civarında bir kapasite sisteme enerji üretiyor. 20 sene önce rüzgardan, 10 sene önce güneşten veya çöpten enerji üretemiyorduk. Şimdi, tavuğun kendisini yiyoruz, pisliğinden lambamızı yakıyoruz.



Artık çatılarda güneşten enerji üretilmesi sürecine girdik. İsteyen herkes kendi çatısında kendi evinin elektriğini üretsin istedik. Birkaç sene sonra kendi elektrikli aracımızı da üreteceğiz. Eskiden 'bir damla petrol, bir damla kandan daha değerli' anlayışı ile Ortadoğu ne hale geldi. Belki enerjideki bu teknolojik dönüşümle bu savaşların da bir sonu olur. Petrol, barıştan ziyade bir katliamın sebebi oldu. Biz bu dönüşümle kendi enerjimizi üretip, petrol ithal etmeyeceğimiz için cari açık problemimiz kalmayacak” diye konuştu.

"Çorbaya saniyede bir kaşık salladığımı biliyorum"

Gençlere kendi enerjilerinin de iyi olması, kendilerini geliştirmeleri ve paylaşımcı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Yılmaz, “Bir insan için eğitimi, kariyeri kadar enerjisi de çok önemlidir. Enerjisi iyi olmayan birinin eğitimi, kariyeri çok iyi olsa da önemli değildir” dedi. 19 çocuklu bir ailede büyüdüğünü ve bunun faydalarını gördüğünü anlatan Yılmaz, "Çorbaya saniyede bir kaşık salladığımı biliyorum" diye konuştu.

Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı Ak: "500 bin kişilik istihdam oluşturulacak"

Panelde yaptığı konuşmada Zorlu Enerji olarak bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin her yerine hızlı şarj istasyonu kuracaklarını ve bu şarj istasyonlarının tanesinin 100 bin dolar maliyeti olduğunu söyleyen Zorlu Enerji Grubu Sektör Başkanı İbrahim Sinan Ak, "Elektrikli araç alırken 'İstanbul'dan Ankara'ya nasıl gideceğim?' sorusu ortadan kalkacak" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği kapsamında elektrikli araç paylaşım işine de girdiklerini belirten Ak şöyle konuştu; “Bu üniversitelere anlaştığımız markaların araçlarından 20-30'ar tane koyacağız ve öğrenciler bu araçları günlük, haftalık, aylık kiralayabilecek. Bir nevi sosyal sorumluluk projesi de. Bahsettiğim üniversitelerden ve bazı alışveriş merkezlerinden bu araçlar aplikasyon üzerinden direkt olarak kiralanabilecek. Türkiye için elektrikli araca geçiş, kendi elektriğini üretme ve depolama alanlarında inanılmaz fırsat var. Sanayimize de inanılmaz destek sağlayacak. İstihdam açısından da önem arz ediyor. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde güneş paneli üretim fabrikaları, madencilik, kimya ve internet teknolojileri alanlarında 500 bin kişilik istihdam oluşturulacak."

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler: “Eski köye yeni adet getirmek lazım”

Türkiye'nin genç ve büyüyen nüfusuna bağlı enerji tüketiminin arttığının altını çizen Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, "Hangi mesleği okuduğunuzun hiçbir önemi yok. Biz bu enerjiyi kullanıyoruz. Enerjinin verimlilik ayağı her zaman en önemli konulardan olacak." şeklinde konuştu. Zaimler şöyle konuştu; “Değişime ayak uydurmak için eski köye yeni adet getirmek lazım. Bilim, bilgi ve amaçlarınızı sentezleyerek geleceği şekillendirebilirsiniz.”

Limak Enerji CEO’su Ergüven: “Milli ve yerli üretim çok kritik ve önemli”

Konuşmasında yerli üretimin önemine dikkat çeken Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, “ Enerji vücudumuzdaki kan gibidir. Bu yüzden milli ve yerli üretim çok kritik ve önemlidir. Atalarımızın da dediği gibi taşıma su ile değirmen dönmez.” dedi. Yerli üretimin sadece enerjide değil birçok alanda öne çıkması gerektiğini vurgulayan Ergüven, gençlere, "Yeni küçük girişimleri destekleyecek birçok mekanizma var, bunları araştırın. İşin başındayken risk alarak bu girişimleri deneyin. Ben kendi adıma üniversitede derslere verdiğim önemin yarısından fazlasını dışarıdaki bu tür girişimlere vermeliydim" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu: “Türkiye harp sanayiinde belli kademelere ulaştığı için Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunu yapmıştır”

Zirve kapsamında düzenlenen İstiklal ve İstikbalin Yol Haritası: Milli Savunma oturumunda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, “Bir devletin tarih sahnesinde hem var olabilmesi hem de önemli rol oynayabilmesi için en başta gelen şart kendi silah sanayiini oluşturmasıdır. Osmanlılar bunu başardıkları için tarihe damgasını vurmuşlardır. Tarihte kendi silahını üretmeyen hiçbir ülke başarılı olamamıştır. Dün de geçerliydi, bugün de geçerli. Türkiye harp sanayiinde belli kademelere ulaştığı için Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunu yapmıştır" dedi.

Afyoncu, “Eğer biz gerçek manada bağımsız olmak istiyorsak, kendi savunma sanayimizi oluşturmamız lazım. Bugünkü gelişmeleri daha da ileriye taşımamız lazım. Bu şekilde kimseye muhtaç olmadan, çevremizdeki mazlum milletlere de bir ışık olacağımızın inancındayım" diye konuştu.