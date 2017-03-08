banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Genç şampiyonlara balık dopingi

08 Mart 2017 Çarşamba 16:42
Bu haber 654 kez okundu

Beylikdüzüspor U-14 Gençler Liginde mücadele eden ve 13 maçta galip gelerek şampiyonluğunu ilan eden Beylikdüzüspor genç takımı Balıkçı Kenan’ın Yaşam Vadisi Tesislerinde coşkulu kutlama yaptı. Genç takım oyuncuları mağlup ettikleri takımların helvasını yedi

Genç şampiyonlara balık dopingi
GÖRKEMLİ KARŞILAMA

İstanbul genelinde son 3 ay içinde yapılan 14 maçtan 13’ünü kazanarak büyük başarıya imza atan Beylikdüzüspor genç takımı, şampiyonluğunu ilan etti. Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri’nde dün konfeti ve havai fişeklerle karşılanan genç şampiyonlar, mağlup ettikleri takımların da helvasını yedi.

YENİ MAÇLARA HAZIRLAR

Karşılaşmalarda yenilgiye uğrayan takımlara karşı galibiyetlerini sürdüreceklerini söyleyerek iddialı konuşan genç takım oyuncuları; Balıkçı Kenan Balcı’nın ev sahipliğinde balık yiyerek önümüzdeki yeni maçlar için enerji depoladılar. Beylikdüzüspor Genç takımı oyuncularına; Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Ömer Küçüksarı ve Antrenörler; Mustafa Tanrıkulu, Murat Akbal ile kulüp yöneticileri de eşlik etti.

O ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kendisi de Beylikdüzüspor’un Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzüspor Genç Takımına verdiği balık ziyafetinin ardından, oyunculara Balıkçı Kenan Tesislerinde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdirdi. Oyuncular ve kulüp yöneticilerinin şampiyonluk anısına hatıra fotoğrafları çektirdiği kutlamalar coşkulu görüntülere sahne oldu. Kenan Balcı, şampiyon gençleri kutlayarak, takıma her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

 

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.