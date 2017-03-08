Genç şampiyonlara balık dopingi

GÖRKEMLİ KARŞILAMA

İstanbul genelinde son 3 ay içinde yapılan 14 maçtan 13’ünü kazanarak büyük başarıya imza atan Beylikdüzüspor genç takımı, şampiyonluğunu ilan etti. Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri’nde dün konfeti ve havai fişeklerle karşılanan genç şampiyonlar, mağlup ettikleri takımların da helvasını yedi.

YENİ MAÇLARA HAZIRLAR

Karşılaşmalarda yenilgiye uğrayan takımlara karşı galibiyetlerini sürdüreceklerini söyleyerek iddialı konuşan genç takım oyuncuları; Balıkçı Kenan Balcı’nın ev sahipliğinde balık yiyerek önümüzdeki yeni maçlar için enerji depoladılar. Beylikdüzüspor Genç takımı oyuncularına; Beylikdüzüspor Kulüp Başkanı Ömer Küçüksarı ve Antrenörler; Mustafa Tanrıkulu, Murat Akbal ile kulüp yöneticileri de eşlik etti.





O ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kendisi de Beylikdüzüspor’un Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdüren Balıkçı Kenan Balcı, Beylikdüzüspor Genç Takımına verdiği balık ziyafetinin ardından, oyunculara Balıkçı Kenan Tesislerinde yer alan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdirdi. Oyuncular ve kulüp yöneticilerinin şampiyonluk anısına hatıra fotoğrafları çektirdiği kutlamalar coşkulu görüntülere sahne oldu. Kenan Balcı, şampiyon gençleri kutlayarak, takıma her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.