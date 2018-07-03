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Genç mühendislerin yetenek avcısı

Türkiye’nin yerel sermayeli en büyük yazılım şirketi Softtech, gelecek vadeden mühendisleri üniversite sıralarında ‘Yetenek Kuşağı’ programıyla keşfediyor. Chatbot ile konuşarak sıra dışı bir başvuru deneyimi yaşayan aday mühendisler, teknik ve genel yetenek değerlendirmeleri sonrasında Yetenek Kuşağı’ndaki yerini alıyor. 2018 yılında 155 farklı üniversiteden toplam 3300 mühendis adayı arasından tüm aşamaları başarıyla geçip seçilen 60 mühendis iş tekliflerini de sıra dışı başlayan bu süreçte Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem’in hoş geldin video mesajıyla aldılar.

Genç mühendislerin yetenek avcısı

Türkiye’nin yerel sermayeli en büyük yazılım şirketi Softtech, gelecek vadeden mühendisleri üniversite sıralarında ‘Yetenek Kuşağı’ programıyla keşfediyor. Chatbot ile konuşarak sıra dışı bir başvuru deneyimi yaşayan aday mühendisler, teknik ve genel yetenek değerlendirmeleri sonrasında Yetenek Kuşağı’ndaki yerini alıyor. 2018 yılında 155 farklı üniversiteden toplam 3300 mühendis adayı arasından tüm aşamaları başarıyla geçip seçilen 60 mühendis iş tekliflerini de sıra dışı başlayan bu süreçte Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem’in hoş geldin video mesajıyla aldılar.

03 Temmuz 2018 Salı 15:12
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Genç mühendislerin yetenek avcısı

Lisans ve yüksek lisans mezunu en fazla iki yıl deneyimi olan mühendislerle birlikte Türkiye’deki mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği ‘Yetenek Kuşağı’ programıyla teknolojiye öncülük edecek projeler hayata geçiyor. Tam zamanlı ve yarı zamanlı iş deneyiminin yanı sıra, bir sene boyunca takımlar halinde çalışılabilen programda yer alan yetenekli mühendisler, program kapsamında teknoloji alanında farklı bir proje de geliştirebiliyor. Genç mühendisler bu süre zarfında Softtech Akademi tarafından planlanan özel bir eğitim sürecine dahil oluyor. Projelerini başarıyla sonlandıran ekip, Softtech’in San Francisco ve Shanghai ofislerine ziyaret, Amerika ve Çin’in ileri gelen üniversitelerinde eğitim alma gibi imkanlara da sahip oluyor. 
Softtech’in öncü teknoloji şirketi olma yolunda en önem verdiği etkinliğin Yetenek Kuşağı olduğunu belirten Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem; “İşimiz teknoloji üretmek olsa da esas işimiz doğru kişiyle çalışmak ve çalışmak istediğimiz kişinin de gelişimine sürekli destek olmak olduğuna inanıyoruz. Softtech ‘Yetenek Kuşağı’ programıyla bu yıl 16 Mart’ta başvuru almaya başladık. Kısa sürede 155 üniversiteden 3300 mühendis adayıyla tanışma fırsatı yakaladık. Öğrenciler başvuru sürecinde chatbot ile konuşarak farklı bir deneyim yaşadı. Teknik ve genel yetenek aşamalarını başarıyla geçen genç adaylarımız, İstanbul ve Ankara’da yapılan grup, yetkinlik ve teknik mülakatlarımız sonrasında Softtech ‘Yetenek Kuşağı’ programına kabul edildi” dedi. Softtech Genel Müdürü Melih Murat Ertem programa kabul edilen 60 yetenekli mühendisi Softtech Akademi’nin hazırladığı iki haftalık yoğun ve özel bir eğitim programıyla karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.
Ülkedeki donanımlı mühendislerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen Yetenek Kuşağı programı sayesinde genç mühendislerin kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmasına imkan sağlayan Softtech, öncü teknoloji olma vizyonunu genç yetenekli mühendislerle güçlendirmeyi hedefliyor. 

Softtech Hakkında: 
2006 yılında İş Bankası’nın teknoloji iştiraki olarak kurulan Softtech, kuruluşundan bu yana İstanbul, Ankara ve San Francisco’da bulunan ofisleriyle toplam 7 farklı lokasyonda 1000’e yakın profesyonel kadroyla hizmet veren Türkiye’nin en büyük yerel sermayeli yazılım şirketidir. Bankacılık ve finans sektöründeki tecrübesi, gücü ve deneyimli insan kaynağı ile farklı alanlarda faaliyet gösteren iş ortaklarına, müşteri odaklı çözümler geliştirmektedir. Kurum içi girişimciliği desteklemekte, kendi çatısı altından çıkan iki şirket dışında yeni şirketler çıkması için de çalışmaları teşvik etmektedir.
 

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